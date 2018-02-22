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23.02.2018 12:12

Дни рождения армий

23 февраля в современной России — День Защитника Отечества. 23 февраля 2018 года — это официальное 100-летие Красной, позже — Советской Армии. Примечательно, что это не день рождения ныне существующей Армии России — она появилась на свет 7 мая 1992 года. А вот царская армия праздновала свой день рождения 2 ноября — тогда царь Петр стал императором.
Дни рождения армий

Богатый выбор дней рождения вооруженных сил у США. К примеру, армия США официально утверждена Конгрессом 3 июня 1784 года, то есть уже после окончания войны за Независимость. Правда, ее потом распустили – и собрали в 1791 году Легион Соединенных Штатов. Но появилась-то она 14 июня 1775 года, как народное ополчение, и носила название Континентальной армии.

Формальные дни рождения армий могут стоять в тени значимых военных событий. Например, в соседней Латвии день рождения ее армии, 10 июля, совсем не так популярен, как один из самых важных национальных праздников — День Лачплесиса, когда 11 ноября 1919 года защитники Риги, военные и горожане отстояли свой город от русско-германских белогвардейских сил. 

Дни рождения у армий бывают связаны с очень неоднозначными событиями. Например, 1 августа 1927 года более 30 тысяч бойцов Национальной революционной армии Китая подняли восстание против Чан Кайши и перешли на сторону Коммуистической партии. Это день рождения Народно-освободительной армии Китая, крупнейшей в мире на сегодняшний день. 

Иные даты — свидетельство политических игр. Французский король Луи-Филипп в 1831 году планировал крупные военные операции в Алжире. А с другой стороны, его смущало изобилие иностранцев и нездоровых элементов в стране. Решил он ситуацию артистично, создав 9 марта Иностранный легион — военное подразделение, при поступлении на службу в которое не спрашивали имени. Можно было придумать любое. Зато после службы, если повезло остаться в живых, в кармане были деньги и французский паспорт. Мир изменился, а вот Иностранный легион — по-прежнему в деле.

Дата для дня рождения армии, таким образом, может быть любая. Главное, чтобы она волновала общество, чтобы она не была пустым звуком. За сто лет 23 февраля обросло сакральностью, его действительно празднуют — или доказывают, что праздновать нечего. Но если спорят про эту дату — тем лучше. Потому что самое страшное в нашем мире — забвение, а 23 февраля это явно не грозит.

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