Обтекатель ракеты Маска утонул

Эксперимент по возвращению головного обтекателя стартовавшей в США ракеты Falcon 9 оказался неудачным. Ракета Falcon 9 с тремя спутниками стартовала сегодня с авиабазы ВВС «Ванденберг».

После отстрела от основной нагрузки обтекатель разделился на две половинки, одна из которых развернула собственный парашют для уменьшения скорости падения, а на поверхности океана ее подбирал специальный катер с сетью.

«Промахнулась на несколько сот метров, но обтекатель плавно приземлился в воду. Могли поймать, если бы парашют был побольше, чтоб замедлить снижение», — прокомментировал Маск в своем твиттере. Помимо испанского спутника PAZ| ракета Маска вывела в космос два спутника MicroSat-2a and 2b, которые должны стать началом создания целой группировки спутников Starlink, которую Маск планирует создать для обеспечения земной поверхности сигналом широкополосного Интернета.