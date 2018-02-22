«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля

Борьба за правду закончилась для петербургского почтальона увольнением. Он хотел выяснить, почему его и без того маленькую зарплату урезали. А ему объяснили, что он недостаточно глубоко засовывает в почтовые ящики газету «Санкт-Петербургские ведомости».

С актером Алексем Серебряковым третий день выясняют отношения деятели российской культуры. В одностороннем порядке. Они объясняют, что Серебряков — сильный, наглый хам. Серебряков вызывающе не реагирует.

Петербург оказался в зоне «оранжевого уровня опасности» из-за мороза. Но есть и хорошая новость. Если мороз кончится, в Питере немедленно включат Питер, то есть серое небо, мелкий дождь – вот это все, как мы любим.

Житель Тосно собственноручно поймал педофила, связал и привез в полицию. В полиции педофила приняли, отпустили, а потом арестовали народного мстителя за разбой. Потому что педофил – тоже человек.

Впереди длинные выходные. Для тех, кто не хочет сидеть дома долгими зимними вечерами, объясняем, куда себя деть: культурно, патриотично или бесплатно.

Для спортивных «Фонтанка» проводит ревизию зенитовским футбольным активам и пытается взглянуть в будущее с оптимизмом.

А кто все-таки хочет сидеть дома, посмотрите на зимний "Лахта центр" с высоты птичьего полета.