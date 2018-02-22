Россия теряет медали. Итоги 13-го дня Олимпиады

Пойманный на допинге керлингист Крушельницкий вернул медаль, бывшая россиянка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, чешские хоккеисты обвиняют Россию во взятке. «Фонтанка» подводит итоги 13-го дня Олимпиады.

На Олимпиаде в Пхенчхане в четверг, 22 февраля, разыграли 10 комплектов наград — больше, чем в любой другой день. Новых медалей Россия не завоевала, зато теряла старые. И хотя в общем зачете россияне 21-е, столько, сколько их обсуждают на Играх, кажется, больше не обсуждают ни одну другую команду.

День без медалей

Российские спортсмены в 13-й день Олимпиады вообще участвовали всего в одном из десяти финалов. В горнолыжном слаломе Александр Хорошилов занял 17-е итоговое место. Для Хорошилова это уже четвертая Олимпиада в карьере. После окончания соревнований его спросили, собирается ли он на пятую.

«Да я бы ещё на четыре съездил. Но на остальных, наверное, в кёрлинге бы выступал. Там можно и побольше протянуть. Если серьёзно, то хотел бы, конечно. Но не всё зависит от моего желания. Я буду максимально стараться, но молодые ребята поджимают», – ответил Хорошилов.

В отсутствие собственных успехов болельщики российской сборной могли порадоваться достижению белорусов. В женской эстафете белорусская команда во главе с Дарьей Домрачевой сенсационно завоевала золото. Сама же Дарья установила рекорд, став четырехкратной чемпионкой Олимпиады — больше олимпийского золота не было еще ни у одной биатлонистки в мире. На этом месте можно перестать радоваться и начать грустить о том, какую спортсменку Россия потеряла (до 2004 года Дарья выступала за Россию, но была исключена из команды за бесперспективность).

Но это не единственный повод для грусти. Второе место в эстафете заняла шведская сборная, которую, напомним, тренирует бывший наставник сборной России Вольфганг Пихлер и которого, по сути, патриархи отечественного биатлона также изгнали. В Пхенчхане шведские биатлонисты под руководством немецкого специалиста завоевали рекордное для себя количество медалей – три, включая бронзу в эстафете. Российские биатлонисты же, наоборот, впервые в истории закончили Игры без единой награды. А если вспомнить еще сестру Шипулина Анастасию Кузьмину… короче, помолчим минутку...

Вину не признаем

Продолжаются удивительные приключения у теперь уже бывших бронзовых призеров Олимпиады по керлингу в дабл-миксте Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой. Еще утром в среду Крушельницкий бил себя в грудь и говорил, что ни в чем не виноват, а уже вечером признался, что формально он все же виновен, ведь с результатами допинг-тестов спорить глупо. Также он отказался от участия в судебных слушаниях, которые были запланированы на 22 февраля. Тем не менее он, как и руководство Российской федерации керлинга, по-прежнему настаивает на диверсии. Просто доказательства собрать не успели, поэтому и защищаться в суде пока бессмысленно. То есть медаль сейчас придется отдать, но мы за нее еще поборемся! По крайней мере такую тактику предложил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

– Это ни в коем случае не признание вины и не прекращение борьбы за честь наших ребят, – подчеркнул он. – Это прежде всего реальная оценка нынешних возможностей и желание сохранить Саше и Насте последние эмоции. Но главное – это начало большой и серьезной работы. Наши ближайшие задачи – максимальное содействие Следственному комитету в расследовании; привлечение для участия в расследовании представителей WADA, МОК, WCF – чтобы его результаты стали легитимными для мирового спортивного сообщества; доказательство невиновности и полное оправдание Крушельницкого и возвращение медали через полноценные слушания в CAS.

Медали керлингисты уже вернули, из общего зачета их тоже вычеркнули. Начинала день Россия с 13 наградами, закончила с двенадцатью. И так тоже бывает.

100 долларов за форму

Продолжается хоккейный турнир, где российская сборная по-прежнему входит в число главных претендентов на золото. Накануне россияне разгромили в четвертьфинале норвежцев (6:1) и в полуфинал вышли на чехов. Именно в пятницу, 23 февраля, в игре с ними для россиян начнется настоящая Олимпиада. До этого были словаки, давно уже не входящие в элиту мирового хоккея, словенцы, никогда не входившие в эту элиту, США, в составе которых несколько игроков из низших и студенческих лиг Северной Америки, и Норвегия – смотри пункт про Словению.

Чехословакия была одним из самых принципиальных соперников сборной СССР. Именно Чехия украла (по-другому и не скажешь) у России победу в финале Олимпиады-98. С тех пор отечественные хоккеисты никогда не были настолько близки к золоту. Уже завтра у команды Олега Знарка будет шанс отомстить. Чехи тоже не дремлют и пошли на опережение, обвинив россиян во взятке.

В связи с тем, что Чехия на групповом этапе турнира набрала больше очков, чем команда России, чехи получили право выбрать форму на полуфинальный матч, который пройдет между сборными 23 февраля. По словам менеджера их сборной Яна Черны, утром 22 февраля в штаб-квартиру команды зашел некий представитель российской сборной России. "Он толкнул меня в локоть и сказал: "У вас красивая белая форма. Согласитесь поменяться с нами и надеть ее? За 100 евро". Я серьезно, он написал на листе «100 евро» и положил передо мной. Я ответил ему: "В России кризис, что ли?" – рассказал Черны.

Цитата дня

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов сказал, что ни в коем случае не согласится возглавить Союз биатлонистов России (СБР) после Игр-2018.

«Не только биатлону, но в целом делегации поставлю минус сто. Отличились только тем, что установили антирекорд – в биатлоне ни одной медали. Это безголовое руководство, прямо скажу. Лучше всего будет подать в отставку всему коллективу. Если бы мне сейчас предложили пост главы СБР, даже за миллион долларов в день не пойду. Я не хочу разгребать дерьмо после всех назначений», — эмоционально заявил Тихонов. Это тот самый Тихонов, который в 2004 году назвал Домрачеву бесперспективной и выгнал ее из сборной и который безжалостно критиковал Пихлера на протяжении всей его работы в российской команде.

Видео дня

Голландские конькобежцы, отмечая завоевание бронзовых медалей в командной гонке преследования на Играх-2018, бросили в болельщиков гигантский макет медали и нанесли травмы двум из них. Одному понадобилась госпитализация.

Расписание Олимпиады на 23 февраля

03:30. Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

04:00. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа

05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск

05:30. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация, первый рунд, ¼ финала, ½ финала, финал

08:30. Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

09:35. Керлинг. Мужчины. За 3-е место

10:40. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

14:05. Керлинг. Женщины. 1/2 финала

14:15. Биатлон. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

15:10. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»