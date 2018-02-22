Полтавченко передал Матвиенко правки в закон о дольщиках

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал правки действующей редакции 214-го федерального закона, подготовленные профильной рабочей группой. Они уже направлены на рассмотрение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

О том, что предложения чиновников и застройщиков уже ушли в Москву, 22 февраля рассказал начальник аппарата вице-губернатора Игоря Албина Алексей Золотов на заседании рабочей группы «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». Ранее позицию строительного блока поддержали ряд других регионов.

«Фонтанка» уже писала о предложениях рабочей группы. Они направлены на то, чтобы смягчить удар по отрасли со стороны новой редакции закона о долевом строительстве. В частности, предлагается разрешить застройщику полученные от дольщиков деньги направлять на социальную инфраструктуру, кредитоваться в аффилированных структурах, пускать средства на новые объекты, если по старому уже есть разрешение на ввод, но не все помещения переданы собственникам, и другое.

Напомним, с июля должна вступить в силу редакция 214-го ФЗ, в которой содержатся требования к опыту работы фирмы, работающей с дольщиками, запрет одновременно возводить многоквартирные дома по нескольким разрешениям на строительство, требования к размеру собственных средств (не менее 10% от планируемой стоимости объекта), необходимость пользоваться единственным банковским счетом (открытым в уполномоченном банке), банковский контроль расходов и многое другое.