В Петербурге спасли Фуфырика

Поисково-спасательный отряд «Кошкиспас» отловил замерзающую на дереве болотную сову. Сейчас птицу осматривают врачи.

Как сообщают участники спасательной операции в группе «ВКонтакте», прежде чем попасть в руки «Кошкиспаса», птица три дня просидела на дереве в поселке Ленсоветовский. Активисты решили, что ей необходима помощь, и отловили сову с помощью сачка. «Грозное фырканье и солидные когти против сачка не сработали», – рассказывают спасатели. За характерные звуки ее и прозвали Фуфыриком. Сейчас пернатое в клинике.

Спасатели рассказывают, что с наступлением морозов совы все чаще залетают к людям в дома. Тем не менее основная задача организации — снимать с деревьев котов. «При таких низких температурах риск для здоровья животных стремительно возрастает, поэтому медлить сильно нельзя. Выезжаем, выезжаем и выезжаем», – делятся спасатели.