Обвиняемый в хищениях на строительстве Театра Европы арестован

Смольнинский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу предпринимателя Максима Корнеева по делу о мошенническом хищении 45 млн рублей при обустройстве новой сцены театра Льва Додина. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 22 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Корнеева. «Защита просила избрать меру пресечения в виде залога или домашнего ареста», – уточняет пресс-служба.

По версии следствия, в 2015 – 2016 годах Корнеев похитил бюджетные средства, перечисленные Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта компании «Театрально-декорационные мастерские». 45 млн впоследствии были переведены на счет подконтрольной обвиняемому фирмы «Стройсоюз СВ».