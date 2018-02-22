Горящие покрышки в Парголово тушили экскаватором

Пожар на Тихоокеанской улице в Парголово засняли очевидцы вечером 22 февраля. Горящие покрышки до приезда МЧС начал кошвом засыпать снегом тракторист.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС, к шести вечера спасатели уже справились с огнем. Горящие покрышки заняли площадь в 15 квадратных метров на стройплощадке на Тихоокеанской улице в Парголово. Очевидцам удалось запечатлеть кадры, на которых тракторист решил бороться с пламенем своими силами и использовал для этого подручные средства — ковш экскаватора и снег.