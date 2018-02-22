Обвиняемого в убийстве антифашиста Тимура Качаравы задержали в Петербурге через 12 лет

Александр Зенин, предполагаемый организатор нападения на антифашистов на Лиговском проспекте в 2005 году, был задержан в поселке Песочный накануне вечером.

По информации «Фонтанки», оперативники уголовного розыска полицейского главка нашли Зенина в семь вечера 21 февраля возле 61-го дома на Пролетарской улице в поселке Песочный. УМВД Центрального района Петербурга объявило его в розыск спустя год после убийства Тимура Качаравы и ранения его однокурсника Максима Згибая. Он был заочно арестован за убийство и возбуждение ненависти или вражды. 33-летний петербуржец все это время жил без регистрации, его задержали в одном из частных одноэтажных домов на окраине Петербурга.

Следственный комитет считает Зенина организатором нападения 13 ноября 2005 года на антифашистов, которые проводили митинг на Лиговском проспекте. Якобы именно он разработал план, во время реализации которого Качараву шесть раз в шею ранили ножом, из-за чего он скончался на месте. Згибай успел забежать в торговый зал магазина «Буквоед», но был ранен в голову и грудь и госпитализирован в тяжёлом состоянии. Зенин считается последним из фигурантов этого дела, все 9 его соучастников, из которых семерым не было восемнадцати, были арестованы в декабре 2005 года. Александр Шабалин был приговорен к 12 годам колонии, именно он, как решил суд, воткнул нож в шею антифашиста. Остальные подсудимые получили реальные сроки от 2 до 12 лет.