В Петербурге ФСБ задержала чужеземца, планировавшего теракт

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мигранта, который планировал теракт в Петербурге.

Об этом вечером 22 февраля сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу УФСБ. По данным спецслужбы, выходец из Центрально-Азиатского региона намеревался устроить теракт «на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан».

Силовики не разглашают личность задержанного «в интересах следствия». Задержание произвели сегодня же, 22 февраля.