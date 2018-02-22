Falcon 9 стартовала из Калифорнии

Еще
03:23 23.02.2018
Пришлите свою новость!
02:19
Цветущую сирень в Ботсаду дополнят тюльпаны
02:02
Воины разных эпох встретятся под одной крышей
01:46
Автор "Новейшего завета" Жако ван Дормель встретится с петербуржцами
01:32
Рыцари Выборгского замка отпразднуют День защитника Отечества
01:17
«Мужской» праздник отметят в боях и на льду
01:12
В Петербурге экс-полицейского проверят на сверхспособности
00:42
В Ленобласти принимают пилотный для России закон о поисковых работах
00:30
Болельщики «Спартака» и «Атлетика» устроили беспорядки в Бильбао, погиб полицейский
00:12
СМИ: Журналистки обвиняют в домогательствах депутата Госдумы Слуцкого
22/02
Пять человек погибли в Кузбассе после столкновения грузовика и автобуса
22/02
Lexus врезался в бетонное ограждение в Шушарах. Есть жертвы
22/02
В Краснодаре нашли экстремиста, поклонявшегося букве «Ё»
22/02
Манчини: Мы практически не дали «Селтику» возможности забить гол
22/02
Главу штаба Навального арестовали на 30 суток
22/02
МОК передаст Федерации керлинга России видеозаписи по делу Крушельницкого
22/02
«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
22/02
Россия возражает против экстрадиции арестованного болельщика из Германии во Францию
22/02
Синоптик Колесов сделал себе бриллиантовые усы, как у нерпы Крошика
22/02
В Аргентине раскрыли схему поставки наркотиков в Европу через российское посольство
22/02
«Зенит» обыгрывает «Селтик» после первого тайма
22/02
Путин поблагодарил военных за службу в Сирии
22/02
Манчини может покинуть «Зенит» уже в мае без выплаты компенсации
22/02
На российские выборы едут 111 наблюдателей ОБСЕ
22/02
С 1 марта «Сапсан» из Петербурга поедет в Нижний Новгород
22/02
Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля
22/02
«Звенигородскую» проверили и ничего опасного не нашли
22/02
По делу о взятке задержан еще один чиновник Смольного
22/02
"Звенигородская" и переход на "Пушкинскую" закрыты
22/02
Новый корпус Аграрного университета официально введен в эксплуатацию
22/02
«Невский проспект» закрывали на пять минут
22/02
Обтекатель ракеты Маска утонул
22/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля
22/02
Россияне стали на треть чаще посещать в Хельсинки
22/02
Полтавченко передал Матвиенко правки в закон о дольщиках
22/02
Московский кинотеатр получил штраф за «Смерть Сталина»
22/02
В Петербурге спасли Фуфырика
22/02
Обвиняемый в хищениях на строительстве Театра Европы арестован
22/02
Предпраздничные пробки в Петербурге достигли 9 баллов
22/02
«Невский проспект» закрыт на вход и выход
22/02
В Петербурге впервые проведут международный цирковой фестиваль
22/02
Горящие покрышки в Парголово тушили экскаватором
22/02
В Ленобласти возбудили дело в отношении любителя школьниц на шоссе
22/02
Обвиняемого в убийстве антифашиста Тимура Качаравы задержали в Петербурге через 12 лет
22/02
В Петербурге ФСБ задержала чужеземца, планировавшего теракт
22/02
Врачи достали из уха 12-летней девочки живого таракана
22/02
Falcon 9 стартовала из Калифорнии
22/02
Полигон "Волхонка" сменил арендатора
22/02
Российская биржа обновила максимумы
22/02
Министр обороны Великобритании счел Россию страшнее террористов
22/02
Адвокат Собчак просит провести министру здравоохранения Чувашии полную диспансеризацию
22/02
В Петербурге похитители предпринимательницы получили условные сроки
22/02
Россия заплатила 15 млн долларов Международному олимпийскому комитету
22/02
В Петербурге ультракороткий рабочий день и 7-балльные пробки
22/02
Госдума продлила «дачную амнистию» до весны 2020 года
22/02
В Петербурге в отделе полиции умер задержанный, заявивший в прямом эфире об избиении
22/02
Россия временно отказалась от белорусского молока
22/02
Мэр Москвы разрешил установить мемориальную доску Борису Немцову
22/02
Путин передаст Звезду Героя родственникам майора Филипова
22/02
Ростуризм запретил туроператорам продавать чартеры Azur Air, опасаясь «социальной напряженности в стране»
22/02
Международные резервы России за неделю выросли на $ 6,6 млрд
22/02
Вирус гриппа В атакует петербуржцев
22/02
СМИ: Чешская сборная по хоккею обвинила россиян во взятке на Олимпиаде
22/02
Власти Калининграда арендуют на день выборов 142 машины - «для обеспечения безопасности»
22/02
Дольщики «Охта-Модерна» - об участии ЛСР в достройке: Нас не устраивает договор о намерениях
22/02
Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз
22/02
Замдиректора Фонда имущества Петербурга арестован
22/02
Amnesty International обвинила Финляндию в нарушении прав беженцев и транссексуалов
22/02
«Сердитые птицы» долетели до грани разорения
22/02
Московский мост исчезнет с карты Киева
22/02
В Петербурге наркозависимым к мужскому празднику вместе с иглами дадут носки
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
22.02.2018 17:30

Falcon 9 стартовала из Калифорнии

Ракета Falcon 9 стартовала в Калифорнии с испанским телекоммуникационным спутником Paz, компания ведет трансляцию запуска.

Cтарт ракеты был дан в 17:17 мск в четверг с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Для нынешнего старта используется уже летавшая и сохраненная после старта первая ступень ракеты-носителя.

Главным грузом миссии является принадлежащий мадридской компании Hisdesat спутник Paz, предназначенный для передачи радиолокационных данных испанским военным, правительственным и коммерческим клиентам.

Помимо Paz SpaceX выведет на орбиту два тестовых спутника Microsat-2a и Microsat-2b.

Ранее в 2015 году глава компании Илон Маск рассказал о планах создания коммерческого созвездия спутников широкополосной сети Starlink, напоминает РИА Новости. По его задумке, этот проект должен стать основным источником финансирования планов по полетам в дальний космос. Коммуникационные спутники Microsat-2a и Microsat-2b разработаны инженерами компании SpaceX. Каждый из тестируемых спутников весит около 400 килограммов и, предположительно, будет тестироваться в течение 20 месяцев.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
20.02.2018 16:42

Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект

Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00

Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ

Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00

Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ

2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Falcon 9 стартовала из Калифорнии
Экипажи новой экспедиции на МКС сдали предполётные экзамены
Tele2 обеспечит интернет-доступ в петербургском метро
Роскосмос создаст в Антарктиде центр приема космической информации
Microsoft случайно раскрыла описание новой версии Windows
SpaceX опять отложила запуск глобального интернета
SpaceX перенесла запуск глобального интернета
Способный перенести человека дрон разработают в России
В дата-центре Xelent объяснили причину сбоя «ВКонтакте»
"ВКонтакте": Причина сбоя в работе соцсети - авария в дата-центре
Объясняем принцип превращения винтовки в автомат на пальцах
«Государства часто покупают оружие не для того, чтобы воевать»
Почему «белый лебедь» не станет мирным
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
«Я мог быть следующим после таксы»
Хакеры берут выше
Загугленный "Яндекс"
Тебя посодют, а ты не майни
Роуминг наш
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля

Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз

Ma Ping/Xinhua via ZUMA Wire/Picvario/Интерпресс

"Бронзовая медаль керлингистов: с тобой / без тебя"

Новости компаний
20.02.2018 16:42
Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00
Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ
Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00
Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ
2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
Магазин "Кей"
09.02.2018 10:00
Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия
Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене
«Полис Групп»
08.02.2018 11:30
Компания «Полис Групп» впервые зарегистрировала ДДУ по технологии блокчейн
СК «Полис Групп» стала первой в России компанией, чей договор участия в долевом строительстве (ДДУ) Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн. Регистрация прошла в рамках совместного проекта Росреестра с АИЖК и Внешэкономбанком
Магазин "Кей"/ea.com/ru-ru
07.02.2018 11:57
Свежий релиз на UFC 3 от Компании «КЕЙ»
ММА (mixed martial arts - смешанные единоборства или миксфайт) как вид спорта были признаны в 90-х годах 20 века. Серия видеоигр UFC от EA выступает лучшим симулятором смешанных боевых искусств. Сегодня в гостях у «КЕЙ» UFC 3 — самый свежий релиз февраля
ГК «КВС»
05.02.2018 18:15
Клиенты компании КВС воспользуются Личным кабинетом
На сайте компании КВС заработала услуга «Личный кабинет». Клиент компании теперь имеет доступ ко всем данным с помощью любых гаджетов, будь он в дороге или за городом
Магазин "Кей"
05.02.2018 15:15
Топовые игровые ноутбуки в КЕЙ
Ноутбуки, созданные специально для геймеров, не случайно выделены в отдельную категорию, ведь к этим персональным компьютерам предъявляются особые требования. Давайте взглянем на современные игровые ноутбуки и поймем, в чем они похожи, а чем различаются
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.02.2018 12:53
«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
Магазин "Кей"
31.01.2018 12:07
Выбираем чайник вместе с экспертами КЕЙ
Электрический чайник — вещь, которая уже давно вошла в привычный обиход каждого человека и стала обязательным предметом на каждой кухне. Эксперты компании КЕЙ рассказали, как не потеряться в многообразии моделей и сделать правильный выбор
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.