Министр обороны Великобритании счел Россию страшнее террористов

Такие государства, как Россия и Северная Корея, угрожают Великобритании сильнее, чем терроризм, заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон. Его слова, сказанные 21 февраля, приводит «Таймс».

Министр указал на «десятикратное» увеличение числа подводных лодок в Атлантике, рост присутствия российского флота в Средиземном море и на военные действия в Сирии. Уильямсон отметил, что Великобритании необходимо увеличить затраты на оборону и пересмотреть структуру своих вооруженных сил.

Заметим, что, согласно стратегии безопасности страны, принятой в Великобритании в 2015 году, главной угрозой считался терроризм.