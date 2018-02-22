Форк, или Как криптоденьги делают криптоденьги

Сколько разновидностей биткойна вы знаете? Одну?! Две?! На сегодня я знаю минимум 10 - Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin Diamond (BCD), Super Bitcoin (SBTC), Bitcoin God (GOD), Bitcoin X (BCX), Bitcoin Private (BTCP), Bitcoin XT (BTX), Bitcoin Unlimited (BU), Bitcoin Classic.

Откуда взялось столько биткойнов?

Так исходный код биткойна полностью открыт, и любой желающий может скопировать его, изменить и сделать на нем свою криптовалюту. Криптовалюта, созданная на базе уже готового исходного кода, называется форк (от англ. fork — развилка, вилка). Форк может быть похож на исходный проект, а может иметь новые свойства, полностью отличающиеся от базового проекта. Форк развивается самостоятельно, и его основатели решают, как и в какую сторону.

Практически все форки биткойна созданы для быстрого "съема сливок" на биржах, спекулируя на самом узнаваемом и раскрученном на крипторынке бренде – "биткойн". Их создатели не ставят задач построения полноценной платежной системы. Их интересует быстрый и крупный заработок. Исключением являются форки, появившиеся до 2017 года и созданные с целях реального улучшения биткойна – например Litecoin (LTC), или созданные ради шутки – DogeCoin (DOGE).

Форки бывают двух видов – "жесткие" (хард от hard) и "мягкие" (софт от soft).

Софтфорк – это мягкое изменение алгоритмов работы, при которых старые форматы хранения данных продолжают работать. Как правило, пользователь не замечает проведения софтфорка. Аналогия – документы, созданные в старом Exel, открываются в новой версии этой программы.

Хардфорк – введение новых правил, которые полностью противоположны старым. То есть старый формат базы перестает поддерживаться. И тут либо все переходят на новый формат (достигнут консенсус), либо проект разделяется на две части – поддерживающих старый формат и использующих новый формат.

Первый известный форк биткойна произошел в августе 2015-го – авторы создали Bitcoin XT, который должен был решить проблему масштабирования. Проект был сильно раскритикован и поддержки у сообщества не нашел. Через полгода была сделана новая попытка – появился Bitcoin Unlimited. Результат был тот же – критика со стороны сообщества и отсутствие поддержки.

Фанаты форков оказались настойчивыми и через месяц выпустили Bitcoin Classic, учитывавший всю высказанную раньше критику. Этот проект сообществу понравился, но обсуждение его сильно затянулось.

И тут произошел самый громкий хардфорк: 1 августа 2017 после длительных и очень горячих дискуссий произошел раскол основной цепочки биткойна и появилась новая криптовалюта Bitcoin Cash. Главное отличие от оригинала – увеличение размера блока с 1 Мб до 8 Мб и дополнительная защита от сбоев в процессе проведения транзакций. Форк оказался очень удачным и в настоящий момент имеет капитализацию в 22 миллиарда долларов, а 1 Bitcoin Cash стоит 1300 $.

Последний крупный форк появился в октябре 2017-го. Это Bitcoin Gold (BTG) – его создатели изменили алгоритм таким образом, чтобы добывать его (майнить) можно было только на видеокартах. Что, естественно, обрадовало и нашло поддержку у рядовых майнеров, которые давно закупились кучей видеокарт. В конце 2017-го форки посыпались как горячие пирожки, но Bitcoin Gold был последним набравшим хорошую популярность – сейчас он оценивается чуть больше, чем 2 миллиарда, а одна монета стоит 122 доллара.

Вторая валюта криптомира Эфир (Etherium, ETH) имеет только один форк – Эфир Классик (Etherium Classic, ETC). При этом разделение проекта произошло по идеологическим мотивам, а не по экономическим.

В 2016 году хакеры, используя лазейки в умном контракте инвестиционного проекта на базе Эфира, похитили 3,7 миллиона ETH (сейчас это было бы 3 млрд долларов – тогда примерно 60 млн долларов). Похитить они их похитили, но использовать не могли – так как в условиях умного контракта было ограничение сроков на вывод в размере 4 недель. Основатель проекта Виталик Бутерин принял решение вернуть деньги и создал форк всей сети с исправленными ошибками. Деньги он вернул, но нарушил базовый принцип автономности и децентрализации своего проекта. Большая часть сообщества поддержала его решение, но оставшиеся продолжили поддержку оригинальной цепи – и тут на свет появился Эфир Классик (Etherium Classic). Так что текущий Эфир – это на самом деле форк оригинального.

У популярных форков также могут быть форки. Например, 18 февраля 2018 года у популярного форка биткойна (BTC) – лайткона (LTC) появился форк Litecoin cash (LCC). Создатель Litecoin Чарли Ли назвал форк LCC скамом (скам – афера, жульничество, мошенничество, надувательство).

В чем же плюсы и минусы форков для инвестора?

Самый большой плюс – при разделении цепи мы обычно получаем такое же количество новых монет (а иногда и больше), которое у нас было в исходной криптовалюте на момент разделения.

То есть, если у вас до 1 августа 2017 года в кошельке было 10 BTC, после форка вы автоматически получили бы 10 BTH. Исходя из текущего курса, 12 000 $ стали бы приятным бонусом к вашему депозиту после этого форка. Наглядная иллюстрация пословицы "деньги делают деньги" или, перефразируя, "криптоденьги делают криптоденьги". После следующего форка вы бы стали на 10 Bitcoin Gold богаче.

Теперь понимаете, почему банки, мягко выражаясь, не любят криптовалюты? До появления крипты право делать деньги из воздуха было только у них. Теперь любой продвинутый айтишник может выпустить свои деньги и получить шанс стать миллиардером.

Минусы форков – поскольку большая часть монет находится в руках их создателей, это открывает им широкие перспективы для манипуляций курсом. Для инвестора это означает более высокие риски, чем вложения в исходную криптовалюту.

Интернет-буржуй Андрей Рябых, i-bo.ru