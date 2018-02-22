Адвокат Собчак просит провести министру здравоохранения Чувашии полную диспансеризацию

Адвокат Ксении Собчак экс-сенатор Константин Добрынин обратился к главе Чувашии Михаилу Игнатьеву с просьбой провести проверку состояния здоровья министра здравоохранения республики Владимира Викторова в связи с его теорией корреляции женского бесплодия и количества её половых партнеров.

Напомним, что, согласно многочисленным сообщениям СМИ, 19 февраля Викторов на совещании по подведению итогов развития Новочебоксарска за 2017 год заявил, что «если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин – это 100%-ное бесплодие».

Позднее в оправдание точки зрения руководителя министерства здравоохранения Чувашии на портале ведомства был размещен комментарий его главного репродуктолога Сергея Милашева, обосновавшего позицию своего руководителя причинно-следственными связями между количеством партнеров у женщины, связанным с этим риском распространения инфекций, передающихся половым путем, и увеличением процента женщин, неспособных к деторождению.

По информации «Фонтанки», в своем обращении Добрынин обращает внимание главы Чувашии на то, что смехотворность подобных утверждений, как и разработанной на их основе теории телегонии (так называемой «памяти матки»), давно доказана академической наукой, и это общеизвестный факт. «Такая трактовка руководящими «эскулапами» деликатной медицинской проблемы делает их позицию не только псевдонаучной, но также сексистской и антиконституционной, поскольку принцип равенства полов закреплён и гарантирован статьей 19 Конституции РФ», – говорится в письме адвоката.

Заодно Добрынин спрашивает: «Как человек с таким уровнем научной подготовки смог не только возглавить республиканское здравоохранение, но и защитить диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук в 2015 году?»

Адвокат также предложил «в связи с очевидными странностями в поведении В.Н. Викторова», а также требованиями законодательства о госслужбе направить его на внеплановую диспансеризацию, включающую в себя осмотр специалистами, в том числе психиатром, для проверки наличия или отсутствия расстройств здоровья, препятствующих исполнению возложенных на него должностных обязанностей. А в случае выявления таковых расстройств оказать ему необходимую медицинскую помощь.

«Если же будет установлено, что состояние здоровья В.Н. Викторова не является причиной его описанного выше поведения, то прошу Вас воспользоваться предусмотренными п. 6 ст. 72 Конституции Чувашской республики полномочиями и освободить В.Н. Викторова от занимаемой должности по причине отсутствия у него должной компетенции, способности здраво мыслить и принимать рациональные решения, то есть глупости», – заключил адвокат.