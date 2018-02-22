В Петербурге похитители предпринимательницы получили условные сроки

В Петербурге Смольнинский районный суд вынес приговор троим обидчикам бизнесвумен. Вынужденную поездку по городу женщины, у которой требовали долю в фирме, оценили в условные сроки.

Как сообщили 22 февраля в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, виновными в похищении человека и принуждении к совершению сделки признали Сергея Дудко, Ивана Афанасьева и Дмитрия Тарасова. Как ранее писала «Фонтанка», Дудко является бывшим сотрудником транспортной полиции, из органов он уволился в 2013 году.

Суд установил, что ранним утром восьмого февраля 2016 года троица похитила на Московском вокзале 37-летнюю владелицу фирмы по ремонту гаджетов ООО «Центр Сервиса». Женщину насильно посадили в машину, возили по городу и угрожали расправой до тех пор, пока она не согласилась переписать 49 процентов своей доли в фирме на них. Передача собственности была оформлена у нотариуса, после чего предпринимательницу отпустили. Задержали всех через неделю. Отмечается, что Иван Афанасьев был генеральным директором этой фирмы.

Суд приговорил Дудко к шести годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Афанасьев и Тарасов получили 5 лет, условно, с испытательным сроком 2 и 3 года соответственно.