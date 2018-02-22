Россия заплатила 15 млн долларов Международному олимпийскому комитету

Российская Федерация выполнила все финансовые требования, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2017 года по итогам расследования о махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи.

Как сообщает 22 февраля официальный сайт Олимпийского комитета России (ОКР), в частности, было выплачено 15 миллионов долларов на развитие международной антидопинговой системы.

Источники отмечают, что это значительно повышает шансы России на снятие запрета на использование российского флага во время закрытия Олимпиады.

Напомним, из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.