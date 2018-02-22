В Петербурге в отделе полиции умер задержанный, заявивший в прямом эфире об избиении

Тело петербуржца 34 лет нашли в изоляторе временного содержания 23-го отдела полиции Невского района вечером 21 февраля. Врачи констатировали смерть от удушья. За несколько часов до этого Рустам Клычев на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео, демонстрируя раненную ногу. На записи он утверждает, что его избили полицейские.

Днем 22 февраля смерть молодого человека легла в основу уголовного дела по статье «Халатность», которое возбудили в Следственном комитете Петербурга.

Выпившего Клычева задержали днем возле его дома на проспекте Солидарности. Находясь в полицейской машине, он вышел в прямой эфир со своей страницы «ВКонтакте». На записи Рустам рассказывает, что не знает, за что задержан.

«Вот смотрите, чтобы потом никто ничего не говорил, что я это все придумываю, вон, видите, какая нога?» – демонстрировал разбитую голень подписчикам петербуржец.

«Выйди и вот сюда подойди», – слышен за кадром грубый голос на второй видеозаписи.

Клычева отвезли в ближайший 23-й отдел полиции УМВД Невского района, а к десяти вечера он умер.

«21 февраля 2018 года в 22.20 в 23-м отделе полиции УМВД России по Невскому району сотрудники реанимационной бригады скорой помощи констатировали смерть 34-летнего гражданина, задержанного за административное правонарушение. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством», – сообщает полицейский главк.

В Следственном комитете смерть задержанного сочли халатностью и выясняют «все обстоятельства произошедшего».

По информации «Фонтанки», Клычев приехал в Петербург из Пензенской области. У него остались жена и двое дочерей, одной из которых 10 месяцев. Родственники в Пензе уже бросили клич в соцсетях с просьбой помочь семье материально.