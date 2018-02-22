Россия временно отказалась от белорусского молока

Россия временно ограничила поставку молока и некоторых других видов молочной продукции из Белоруссии. Об этом сообщает Россельхознадзор 22 февраля.

Причину в ведомстве сформулировали так: «в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь». Поставки заморозили до проведения переговоров с ветеринарной службой соседнего государства и «урегулирования ситуации».

Запрет вводится с 26 февраля, он касается молока и сливок (пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом), сухих молока и сливок, молочной сыворотки, в том числе сухой, а также концентрата сывороточного и молочного белка.

Это уже не первое ограничение импорта из Белоруссии в феврале: 13-го числа Россельхознадзор показал красный свет яблокам из союзного государства, заподозрив соседей в реэкспорте санкционных товаров.