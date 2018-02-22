Мэр Москвы разрешил установить мемориальную доску Борису Немцову

Правительство Москвы, рассмотрев просьбу увековечить память Бориса Немцова, разрешило установить памятную доску на доме, в котором он жил.

Как сообщил в своем твиттере мэр столицы Сергей Собянин 22 февраля, такое решение было принято после рассмотрения обращения Ксении Собчак: «На заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу: Малая Ордынка, дом 3. Ее установят за общественные деньги при условии согласия жителей дома».

Политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнитель преступления Заур Дадаев, служивший в чеченском батальоне «Север», был приговорен к 20 годам лишения свободы, остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет. Следствие назвало заказчиком Руслана Мухудинова, он был водителем у бывшего начальника Дадаева — Руслана Геремеева.