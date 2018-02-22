Путин передаст Звезду Героя родственникам майора Филипова

23 февраля в Кремле состоится церемония вручения государственных наград Российской Федерации, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. Владимир Путин передаст Золотую Звезду Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика – гвардии майора Романа Николаевича Филипова.

Об этом в четверг, 22 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства вручит орден Ушакова тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», орден Нахимова – гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг», орден Суворова – Краснознаменному Южному военному округу.

Президент РФ также кратко пообщается с участниками детско-юношеского движения «Юнармия», которые будут присутствовать на церемонии вручения государственных наград.

Штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова 3 февраля был сбит над зоной деэскалации Идлиб из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, офицер подорвал себя гранатой. Указом президента РФ № 55 от 6 февраля майору Роману Филипову присвоено звание Героя России (посмертно).