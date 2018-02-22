Ростуризм запретил туроператорам продавать чартеры Azur Air, опасаясь «социальной напряженности в стране»

Федеральное агентство по туризму потребовало от туроператоров и агентов прекратить продажу туров, где авиаперевозчиком выступает Azur Air. Ранее Росавиация приостановила действие сертификата компании, однако некоторые участники туристического бизнеса не перестали предлагать клиентам чартеры от перевозчика, утверждает ведомство.

Обращение к туроператорам появилось на сайте Росавиации 22 февраля. Ведомство напомнило, что 2 февраля срок действия сертификата Azur Air был ограничен до 20 марта: претензии возникли к состоянию воздушных судов. В связи с этим от авиаперевозчика потребовали прекратить бронировать билеты в рамках договорных отношений с туроператорами, а также продавать собственные билеты на рейсы с вылетами после 19 марта. Однако до чиновников дошла информация, что туристам продают путевки с перелетами бортами ООО «АЗУР эйр», «что может привести к массовым нарушениям прав пассажиров (туристов) и образованию социальной напряженности в стране».

Ростуризм еще раз потребовал от туроператоров прекратить формирование и продажу путевок, в состав которых входит перевозка рейсами Azur Air. Игроков рынка просят искать альтернативных перевозчиков. Бизнесменам напомнили, что именно они будут нести ответственность за сорванный отдых клиентов.

Azur Air отмалчиваться не стала. Компания уже ответила авиационным властям официальным обращением на своем сайте. Авиаперевозчик заверяет, что прекратил продажу билетов через сайт и не оформлял авиабилетов с вылетом после 19 марта 2018 года в рамках договоренностей с туроператорами.

«14 февраля авиакомпания «АЗУР эйр» подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта в сопровождении пакета документов, свидетельствующих об устранении выявленных Росавиацией несоответствий, послуживших причиной введения ограничительных мер относительно срока действия сертификата эксплуатанта», – добавили в компании.

И, в свою очередь, обвинили чиновников в «нагнетании» обстановки.

Напомним, AZUR air – крупнейшая российская чартерная авиакомпания, базирующаяся в московском аэропорту Домодедово и выполняющая рейсы для туроператора Anex, входит в состав холдинга Anex Tourism Group.

В ночь на 22 февраля из-за тумана самолёт Azur Air отправился вместо Северной столицы в сторону Москвы и приземлился в Домодедово. В Петербург борт вернулся только во втором часу дня, таким образом, задержка составила 15 часов. Еще один рейс перевозчика, из Нячанга, опоздал на два часа.