Международные резервы России за неделю выросли на $ 6,6 млрд

Компания Л1: запуск новой ипотечной программы

Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%