Международные резервы России за неделю выросли на $ 6,6 млрд
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 16 февраля, выросли на $ 6,6 млрд, или на 1,5%, — до $ 454 млрд, сообщает ЦБ РФ 22 февраля.
Резервы увеличились в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота, отмечает регулятор.
Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.