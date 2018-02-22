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22.02.2018 16:13

Международные резервы России за неделю выросли на $ 6,6 млрд

Международные резервы России за неделю, закончившуюся 16 февраля, выросли на $ 6,6 млрд, или на 1,5%, — до $ 454 млрд, сообщает ЦБ РФ 22 февраля.

Резервы увеличились в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота, отмечает регулятор.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.


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20.02.2018 13:20

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21.02.2018 12:49
«Группа ЛСР» предлагает кредит по «Военной ипотеке»
«Группа ЛСР» начала работать с новым партнером по программе «Военная ипотека» – банком «ЗЕНИТ», который предлагает специальные условия для военнослужащих при оформлении кредита
20.02.2018 16:42
Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Компания «Л1»
20.02.2018 13:20
Компания Л1: запуск новой ипотечной программы
Компания Л1 и Сбербанк запустили программу субсидированной ипотеки по жилому комплексу «Маршал». При оформлении кредита на срок от года до 7 лет ставка составит 7,5% годовых, при увеличении срока до 12 лет она вырастет до 8%
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14.02.2018 16:21
Еще один банк аккредитовал вторую очередь «LEGENDA Комендантского»
Квартиры во второй очереди smart-квартала «LEGENDA Комендантского» можно купить по ипотечной программе АО «Газпромбанк».
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14.02.2018 14:55
Юридическая фирма «Клифф» расскажет об амнистии капитала
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13.02.2018 16:27
Банк “Санкт-Петербург» признан региональным лидером по ипотеке
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Семь корпусов первой очереди ЖК «Ясно.Янино» в одноименном поселке Ленобласти получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Этот документ необходим для ввода в эксплуатацию
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Строительный холдинг «ПСК»
05.02.2018 09:36
Клубный дом Look аккредитован еще одним банком
В конце января 2018 года клубный дом Look был аккредитован еще одним крупным российским банком. Теперь покупатели квартир смогут оформить ипотеку в ВТБ 24 по ставке от 9,5% годовых. Кредит выдается на максимальный срок до 30 лет, сумма кредита от 100 000 рублей до 30 млн рублей.
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1 февраля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором была утверждена Стратегия Банка на 2018-2020 годы, рассмотрены предварительные финансовые результаты за 2017 год по РСБУ и другие вопросы
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