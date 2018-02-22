«Либеральное хамство» от «монгольского нашествия»

Интервью Алексея Серебрякова блогеру Юрию Дудю вызвало трехдневную бурю в медиапространстве, всплеск которой долетел до Кремля. В чем обвиняют исполнителя главной роли в фильме «Левиафан»?

Слова актера Алексея Серебрякова о том, что в России, как и в 1990-е, в приоритетах – сила, наглость и хамство, спровоцировали целый вал вышеперечисленного в адрес его самого. Методами, по совпадению доказывающими правоту исходного высказывания, политики, коллеги, провластные журналисты и оскорбленные патриоты принялись объяснять звезде «Левиафана», что тот не прав. Серебряков не стал комментировать выпады, оправдываться и тем более отказываться от своих слов.

Для тех, кто все пропустил: 20 февраля один из самых популярных блогеров страны Юрий Дудь на своем канале в YouTube выложил видеоинтервью с Алексеем Серебряковым. Беседа коснулась пути развития страны и общества. Собеседники говорили «на одном языке» в плане трактовок происходящего: Юрий Дудь задал вопрос, замечает ли Серебряков признаки возвращения 1990-х в современной России, и актер ответил. Привел свои наблюдения, что знания, сообразительность и предприимчивость, к сожалению, так и не стали национальной идеей России, в отличие от силы и хамства. А в последующей части беседы высказался о лени соотечественников, не позволяющей им ни забор прямо поставить, ни за политикой в собственной стране следить. И об атмосфере агрессии в стране.

Вообще-то, ничего нового Серебряков не сказал и тайны не выдал. Деятели культуры, актеры, режиссеры, писатели, не то что годами – веками высказывались в том же ключе (ибо проблемы в России не меняются). Но слова Серебрякова вызвали массированный медиаответ.

И вот в близких к различным ветвям власти СМИ полетели заголовки: «Серебряков назвал национальной идеей России хамство и признался в даче взятки» (Lenta.ru), «Всюду наглость и хамство: Звезда «Левиафана» оскорбил миллионы русских» ("Царьград"), «Эмигрировавший в Канаду актер высказался о России» ("Аргументы недели"), «Серебряков получил мощную оплеуху за гадости о родине» (Дни.ру)... Автор «Комсомольской правды» сравнил актера с «гламурной кисой», в дни теракта в «Невском экспрессе» назвавшей адом пейзажи с коровниками в Псковской области, и охарактеризовал его высказывания как «русофобские».

Владимир Бортко заявил, что хороший актер – не означает «умный человек», а его высказывание «подловато», предложил Серебрякову вспомнить Пушкина и «гражданином быть». Карен Шахназаров для Национальной службы новостей охарактеризовал поступок Серебрякова как «некрасивый и бесчестный». А Андрей Кончаловский тому же изданию и вовсе заявил, что Серебряков за границей «вряд ли кому-то нужен», и намекнул, что у того могут возникнуть проблемы с тем, чтобы сниматься в России.

Писатель Сергей Лукьяненко, беседуя с каналом «Звезда», увидел наглость и хамство в словах самого Серебрякова и сделал выводы, что «вряд ли стоит собственные пороки выдавать за пороки народа, к которому ты когда-то принадлежал». Михаил Пореченков заявил РЕН ТВ, что не удивлен высказыванием эмигрировавшего Серебрякова, а хамство вообще больше подходит либеральной части страны. Художник Никас Сафронов в беседе с "Дни.ру" обвинил актера в самопиаре, сравнив его с Дианой Шурыгиной.

Не обошлось без хайпа со стороны Владимира Жириновского, сообщившего, что ему «артист Серебряков никогда не нравился, в нем есть какая-то желчь, злость».

«Это присуще русской интеллигенции — гадить там, где живешь, – приводит его слова Regnum – Я думаю, это от монгольского нашествия идет: влезли в душу русского человека, три столетия издевались, это перешло на все века и до сих пор отдается, уже нет монгольского ига, но надо собственную родину поливать грязью — плохая она, но деньги беру».

Что характерно, зрители, смотревшие часовое интервью Серебрякова целиком на канале Дудя, отзывались о беседе по большей части положительно. И многие удивились негативу, последовавшему в СМИ.

«Поражаюсь, как СМИ и всякие псевдопатриоты набросились на Алексея, – написал пользователь с ником ecotraveler777. – Он-то в чем виноват, если по факту у нас такая национальная идея. Он просто человек, который привык говорить правду. Что в этом плохого? А эти [нехорошие люди] теперь травить его будут, на всех уровнях, даже не понимая, что тем самым они подтверждают сказанные им слова».

«Читал по новостям с утра, в каком ключе подали это интервью, – пишет Mamalyka ыга. – На Яндексе. Почитал комментарии людей под этой новостью. Сделал вывод, что Алексей сказал чистую правду о нас. Но также увидел много других комментариев в поддержку слов Алексея. Это заставило меня улыбнуться и понять, что не все потеряно для России. Есть люди, которые умеют думать и соображать. Которые не хавают [грязь] лопатами с федеральных каналов».

Впрочем, если открыть сайт РЕН ТВ, можно найти подборку комментариев сугубо иного характера: «В общем-то, хамство — это основная идея Серебрякова»; «Пора запретить этому гражданину сниматься в русских фильмах».

Наконец, утром 22 февраля высказывание Серебрякова прокомментировал пресс-секретарь президента. На вопрос о том, как Кремль относится к позиции актера, Дмитрий Песков заявил, что Кремль к ней «не относится».

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"