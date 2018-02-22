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24.02.2018 12:03

«Эльдорадо» подвинет Media Markt в Петербурге

Один из крупнейших продавцов бытовой техники в России, немецкий Media Markt, сокращает присутствие в Петербурге. Ретейлера подвела тяга к гигантомании, считают эксперты.
«Эльдорадо» подвинет Media Markt в Петербурге
Олег Харсеев/Коммерсантъ

О том, что Media Markt начал избавляться от лишних квадратных метров в Северной столице, «Фонтанке» рассказали несколько источников на рынке торговой недвижимости. По их словам, компания решила урезать размеры большинства своих торговых точек в 1,5 – 2 раза и уже договорилась с несколькими собственниками ТРЦ. На освобождающиеся площади претендует российский продавец электроники «Эльдорадо». Опыт симбиоза с немецким ретейлером у него уже есть.

Первым торговым центром, где Media Markt урежет площади, станет «Лето» на Пулковском шоссе. В ближайшее время размер магазина будет сокращен в полтора раза: с нынешних 5420 кв. м до 3652 кв. м, пояснили в пресс-службе ТРЦ. К финишной прямой стремятся переговоры с собственником «Лондон Молл» – Fort Group. По данным «Фонтанки», торговое пространство сократится почти вдвое: с 4,5 тыс. кв. м до 2,5 тыс. кв. м. Аналогичное обсуждение ведется по ТРК «Европолис». В Fort Group подтвердили, что получили от арендатора пожелание уменьшить число арендуемых метров, но ход переговоров не прокомментировали. Несколько консультантов в сфере торговой недвижимости знают о диалоге Media Markt с ТРК «Радуга». Речь ведут также о сокращении в полтора раза — с 5,7 тыс. примерно до 3 тыс. кв. м. Но в пресс-службе комплекса сообщили, что на данный момент не планируют сокращать площадь магазина электроники.

В Colliers International, управляющей ТЦ «Капитолий OUTLET», не исключили, что общая тенденция коснется и этого объекта. «Оптимизация торговых площадей оператора началась давно, но вошла в активную стадию в 2017 году», – прокомментировала Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости. «Media Markt хотел бы сократить площади в большинстве своих объектов в течение ближайшего времени», – знает топ-менеджер другого крупного брокерского агентства.

В пресс-службе немецкого ретейлера заявили, что изменения в сети «происходят в рамках глобальной стратегии оптимизации бизнеса» и направлены «исключительно на повышение эффективности во всех странах присутствия». Прокомментировать информацию о конкретных планах сокращения на рынке Петербурга в компании отказались.

Всего у Media Markt в Петербурге 11 магазинов. Из них три располагаются в торговых центрах Metro Cash & Carry, которая входит с ретейлером в одну группу компаний, и еще два – в торговых центрах «Мега», принадлежащих IKEA. В Metro Cash & Carry и IKEA на момент публикации не предоставили комментарий. В ТРК «Юго-Запад» сокращение произошло еще в 2015 году, тогда часть площадей заняли продуктовый супермаркет и мебельный центр.

Media Markt — один из крупнейших в Европе продавцов электроники, насчитывающий более 1 тыс. торговых точек в 15 странах мира. Компания основана в 1979 году и входит в состав холдинга Media-Saturn-Holding GmbH, который, в свою очередь, контролируется Metro Group. В Россию ретейлер вышел в 2006 году. К 2015 году он открыл 67 магазинов Media Markt в 30 городах и вошел в пятерку крупнейших продавцов электроники. Однако с началом кризиса компания свернула экспансию, начала закрывать торговые точки и сокращать их площади. На конец 2017 года, по данным сайта ретейлера, его сеть насчитывала 57 магазинов. Сокращение сети объяснялось «неудовлетворительными финансовыми результатами». Свои показатели по России компания не раскрывает. Ее основное юрлицо ООО «Медиа-Маркт- Сатурн» в 2016 году получило убыток в 4,3 млрд рублей при выручке 41,4 млрд рублей.

Media Markt подвела гигантомания, утверждают эксперты. В период экспансии он открывал все более крупные магазины (до 8 тыс. кв. м.), тогда как его главные конкуренты уже начали сокращать торговое пространство, делая ставку на интернет-продажи. К примеру, средняя площадь «М.Видео» с 2008 по 2013 год сократилась с 2 до 1,5 тыс. кв. м, а в регионах ретейлер ориентируется на точки в 1 тыс. кв. м. «Эльдорадо» ориентируется на среднюю площадь в 1,5 тыс. кв. м. Резкое снижение покупательской способности в 2015 – 2016 годах стало серьезным испытанием для продавцов бытовой техники, особенно сильно ударив по регионам. В итоге такие гигантские площади приносили убытки немецкой компании. Осознав свою ошибку, она объявила о смене формата и желании развиваться на площадях около 2 тыс. кв. м. Но договориться с владельцами ТЦ быстро не удалось: в разгар кризиса найти нового арендатора было непросто. В итоге часть магазинов пришлось закрыть. Сейчас ретейлер запускает новую волну оптимизации. По словам одного из девелоперов, прямо компания не говорит об убытках. «Но если бы не было проблем и показатели были в рамках ожидания, они бы не сокращали площади в два раза», – говорит собеседник «Фонтанки».

На освобождающиеся помещения претендует сеть «Эльдорадо», причем, по словам участников рынка, пожелание о таком соседстве высказывает в ходе переговоров сам Media Markt. В «Эльдорадо» подтвердили, что уже имеют опыт симбиоза с немецким ретейлером. К примеру, в рязанском ТРЦ «Премьер» российская компания заняла всё бывшее помещение конкурента, в ТРЦ «Горизонт» в Ростове-на-Дону – его часть. По словам представителя «Эльдорадо», компания имеет планы по расширению в Петербурге в 2018 году и рассматривает в том числе сотрудничество с Media Markt. Например, сейчас идут переговоры о том, чтобы занять часть его площадей в ТРК «Лондон Молл». Конкуренции в «Эльдорадо» не опасаются, зато соседство поможет получить «сформированный целевой трафик», пояснили в компании.

Симбиоз Media Markt и «Эльдорадо» – это нестандартный ход для рынка бытовой техники, комментирует генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Но в других сегментах эта тактика используется. «Продавцы одежды и обуви научились стоять дверь в дверь. Это сдерживает цены, но увеличивает продажи», – говорит он. Поскольку уменьшение метража автоматически означает сокращение ассортиментной линейки, размещение по соседству конкурента поможет Media Markt создать видимость разнообразия и не потерять покупателей. Однако дальнейшая судьба немецкого ретейлера в России будет зависеть от того, какие именно товары он оставит на полке.

«Одним из преимуществ Media Markt традиционно было присутствие в линейке брендов среднего ценового сегмента. Очевидно, они не самые ходовые, но если их не будет, он не будет отличаться от «М.Видео» и «Эльдорадо», и это может иметь печальные последствия», – заключает Иван Федяков.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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