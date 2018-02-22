Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык.

Объединение усилий с Китайским Центром Переводов позволит расширить спектр оказываемых услуг, уменьшить время выполнения заказов, сократить издержки, не увеличивая цену для конечного потребителя.

Бюро Переводов Ростов имеет значительный опыт в переводах с и на европейские языки. Теперь перевод с китайского языка на русский не будет вызывать затруднений.

Мотивом к организации совестной работы послужили следующие факты: Бюро Переводов Ростов получает все большее количество запросов от новых и постоянных клиентов на оказание услуг перевода с китайского языка на русский, имея ограниченные ресурсы по переводу с этого языка. Китайский Центр Переводов готов предоставить необходимую техническую и профессиональную поддержку для своевременного оказания востребованной услуги перевод с китайского языка на русский.

Пока Бюро Переводов Ростов планирует представлять интересы Китайского Центра Переводов и использовать его ресурсы для перевода. В дальнейшем возможно создание объединенной компании для оказания услуг перевода с китайского языка на русский под совместным брендом. Подробнее с перечнем оказываемых услуг и их стоимость можно ознакомиться на сайте.

Бюро переводов Ростов основано в 2010 году в Ростове-на-Дону и специализируется на переводе технической, юридической и прочей документации для юридических и физических лиц. Специализация: английский и китайский язык.

Контакты: + 7 (863) 303-28-23 • info@burorostov.ru • www.burorostov.ru

Китайский Центр Переводов основан в Санкт-Петербурге в 2012 году, специализируется на переводе юридических документов, технической документации, переводе при монтаже оборудования. Оказывает услуги во многих городах России. Специализация: китайский язык.

Контакты: 8 800 555 0945 • info@chinese-russian.ru • www.chinese-russian.ru