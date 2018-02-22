Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Еще
03:22 23.02.2018
Пришлите свою новость!
02:19
Цветущую сирень в Ботсаду дополнят тюльпаны
02:02
Воины разных эпох встретятся под одной крышей
01:46
Автор "Новейшего завета" Жако ван Дормель встретится с петербуржцами
01:32
Рыцари Выборгского замка отпразднуют День защитника Отечества
01:17
«Мужской» праздник отметят в боях и на льду
01:12
В Петербурге экс-полицейского проверят на сверхспособности
00:42
В Ленобласти принимают пилотный для России закон о поисковых работах
00:30
Болельщики «Спартака» и «Атлетика» устроили беспорядки в Бильбао, погиб полицейский
00:12
СМИ: Журналистки обвиняют в домогательствах депутата Госдумы Слуцкого
22/02
Пять человек погибли в Кузбассе после столкновения грузовика и автобуса
22/02
Lexus врезался в бетонное ограждение в Шушарах. Есть жертвы
22/02
В Краснодаре нашли экстремиста, поклонявшегося букве «Ё»
22/02
Манчини: Мы практически не дали «Селтику» возможности забить гол
22/02
Главу штаба Навального арестовали на 30 суток
22/02
МОК передаст Федерации керлинга России видеозаписи по делу Крушельницкого
22/02
«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
22/02
Россия возражает против экстрадиции арестованного болельщика из Германии во Францию
22/02
Синоптик Колесов сделал себе бриллиантовые усы, как у нерпы Крошика
22/02
В Аргентине раскрыли схему поставки наркотиков в Европу через российское посольство
22/02
«Зенит» обыгрывает «Селтик» после первого тайма
22/02
Путин поблагодарил военных за службу в Сирии
22/02
Манчини может покинуть «Зенит» уже в мае без выплаты компенсации
22/02
На российские выборы едут 111 наблюдателей ОБСЕ
22/02
С 1 марта «Сапсан» из Петербурга поедет в Нижний Новгород
22/02
Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля
22/02
«Звенигородскую» проверили и ничего опасного не нашли
22/02
По делу о взятке задержан еще один чиновник Смольного
22/02
"Звенигородская" и переход на "Пушкинскую" закрыты
22/02
Новый корпус Аграрного университета официально введен в эксплуатацию
22/02
«Невский проспект» закрывали на пять минут
22/02
Обтекатель ракеты Маска утонул
22/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля
22/02
Россияне стали на треть чаще посещать в Хельсинки
22/02
Полтавченко передал Матвиенко правки в закон о дольщиках
22/02
Московский кинотеатр получил штраф за «Смерть Сталина»
22/02
В Петербурге спасли Фуфырика
22/02
Обвиняемый в хищениях на строительстве Театра Европы арестован
22/02
Предпраздничные пробки в Петербурге достигли 9 баллов
22/02
«Невский проспект» закрыт на вход и выход
22/02
В Петербурге впервые проведут международный цирковой фестиваль
22/02
Горящие покрышки в Парголово тушили экскаватором
22/02
В Ленобласти возбудили дело в отношении любителя школьниц на шоссе
22/02
Обвиняемого в убийстве антифашиста Тимура Качаравы задержали в Петербурге через 12 лет
22/02
В Петербурге ФСБ задержала чужеземца, планировавшего теракт
22/02
Врачи достали из уха 12-летней девочки живого таракана
22/02
Falcon 9 стартовала из Калифорнии
22/02
Полигон "Волхонка" сменил арендатора
22/02
Российская биржа обновила максимумы
22/02
Министр обороны Великобритании счел Россию страшнее террористов
22/02
Адвокат Собчак просит провести министру здравоохранения Чувашии полную диспансеризацию
22/02
В Петербурге похитители предпринимательницы получили условные сроки
22/02
Россия заплатила 15 млн долларов Международному олимпийскому комитету
22/02
В Петербурге ультракороткий рабочий день и 7-балльные пробки
22/02
Госдума продлила «дачную амнистию» до весны 2020 года
22/02
В Петербурге в отделе полиции умер задержанный, заявивший в прямом эфире об избиении
22/02
Россия временно отказалась от белорусского молока
22/02
Мэр Москвы разрешил установить мемориальную доску Борису Немцову
22/02
Путин передаст Звезду Героя родственникам майора Филипова
22/02
Ростуризм запретил туроператорам продавать чартеры Azur Air, опасаясь «социальной напряженности в стране»
22/02
Международные резервы России за неделю выросли на $ 6,6 млрд
22/02
Вирус гриппа В атакует петербуржцев
22/02
СМИ: Чешская сборная по хоккею обвинила россиян во взятке на Олимпиаде
22/02
Власти Калининграда арендуют на день выборов 142 машины - «для обеспечения безопасности»
22/02
Дольщики «Охта-Модерна» - об участии ЛСР в достройке: Нас не устраивает договор о намерениях
22/02
Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз
22/02
Замдиректора Фонда имущества Петербурга арестован
22/02
Amnesty International обвинила Финляндию в нарушении прав беженцев и транссексуалов
22/02
«Сердитые птицы» долетели до грани разорения
22/02
Московский мост исчезнет с карты Киева
22/02
В Петербурге наркозависимым к мужскому празднику вместе с иглами дадут носки
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
22.02.2018 19:00

Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
YayMicro/@daboost/PressFoto

Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык.

Объединение усилий с Китайским Центром Переводов позволит расширить спектр оказываемых услуг, уменьшить время выполнения заказов, сократить издержки, не увеличивая цену для конечного потребителя.

Бюро Переводов Ростов имеет значительный опыт в переводах с и на европейские языки. Теперь перевод с китайского языка на русский не будет вызывать затруднений.

Мотивом к организации совестной работы послужили следующие факты: Бюро Переводов Ростов получает все большее количество запросов от новых и постоянных клиентов на оказание услуг перевода с китайского языка на русский, имея ограниченные ресурсы по переводу с этого языка. Китайский Центр Переводов готов предоставить необходимую техническую и профессиональную поддержку для своевременного оказания востребованной услуги перевод с китайского языка на русский.

Пока Бюро Переводов Ростов планирует представлять интересы Китайского Центра Переводов и использовать его ресурсы для перевода. В дальнейшем возможно создание объединенной компании для оказания услуг перевода с китайского языка на русский под совместным брендом. Подробнее с перечнем оказываемых услуг и их стоимость можно ознакомиться на сайте.

Бюро переводов Ростов основано в 2010 году в Ростове-на-Дону и специализируется на переводе технической, юридической и прочей документации для юридических и физических лиц. Специализация: английский и китайский язык.

Контакты: + 7 (863) 303-28-23 • info@burorostov.ru • www.burorostov.ru

Китайский Центр Переводов основан в Санкт-Петербурге в 2012 году, специализируется на переводе юридических документов, технической документации, переводе при монтаже оборудования. Оказывает услуги во многих городах России. Специализация: китайский язык.

Контакты: 8 800 555 0945 • info@chinese-russian.ru • www.chinese-russian.ru


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00

Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30

"2 берега" разыгрывает телевизор

Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05

«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон

Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Журналистки обвиняют в домогательствах депутата Госдумы Слуцкого
Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля
Министр обороны Великобритании счел Россию страшнее террористов
Адвокат Собчак просит провести министру здравоохранения Чувашии полную диспансеризацию
Путин передаст Звезду Героя родственникам майора Филипова
Власти Калининграда арендуют на день выборов 142 машины - «для обеспечения безопасности»
Amnesty International обвинила Финляндию в нарушении прав беженцев и транссексуалов
Московский мост исчезнет с карты Киева
Навального оповестили об административном деле и отпустили
Американский посол о США и России: Между нами уже сложились дружеские отношения
За студентами «наблюдают», честное пионерское
«Либеральное хамство» от «монгольского нашествия»
Засовывайте глубже. Как петербургский почтальон боролся против маленькой зарплаты
Греф в Петербурге: о том, как стал либералом на ПМЭФ и просчитался с Tesla
«И эти люди запрещают мне ковырять в носу»
Екатерина Андреева: Верните меня обратно, срочно!
В банк - после скана сетчатки глаза
«Курдистан – как стрела, которая торчит из раны и не даёт ей зажить»
«Поясни за шмот», или За что бьют подростков
Бежавший из Крыма ресторатор Орлов: Меня вывезли частным самолетом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля

Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз

Ma Ping/Xinhua via ZUMA Wire/Picvario/Интерпресс

"Бронзовая медаль керлингистов: с тобой / без тебя"

Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон
Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
ГК «КВС»
20.02.2018 10:13
В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния
Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
предоставлено компанией Setl City
19.02.2018 12:10
Только в «Петербургской Недвижимости»: мебель в квартиру, телевизор – в подарок
Компания «Петербургская Недвижимость» продолжает акцию в рамках предложения «Квартира с отделкой, мебелью и техникой». При заказе полной меблировки квартиры до конца февраля клиенты получат в подарок сверхтонкий LED-телевизор Philips
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00
Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ
День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.