Милана Каштанова: 8 лет выживания

Еще
15:29 25.02.2018
Пришлите свою новость!
15:27
Болельщики сборной России ответили New York Post за «команду без страны»
15:16
В Совбезе опровергли участие правительственного самолёта в перехвате наркотиков из Аргентины
14:58
На церемонии закрытия Игр в Пхенчхане россияне прошли под олимпийским флагом
14:45
«Обводный канал» проверили за двадцать минут
14:40
С Бугров сняли энергетическую блокаду
14:39
Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями
14:35
Активистов «Весны» в Петербурге задержали по пути на митинг памяти Немцова
14:17
Станция метро «Обводный канал» закрыта
14:16
На Васильевском искали следы массовой драки на крышах машин
14:10
Разведка США обвиняет Россию в кибератаке на Пхенчхан
13:37
В Праге задержали экс-сопредседателя сирийского «Демократического союза»
13:27
МЧС: Энергетическая блокада в Буграх затронула 1800 человек
13:20
Российские военные разрабатывают сверхзвуковой беспилотник и беспилотный вертолет
13:07
Два человека погибли при субботних пожарах в Петербурге
12:51
Владимир Путин поздравил Олега Знарка с олимпийским золотом‍
12:43
Очевидцы: На Ветеранов сбили пешехода, переходившего на «зеленый»
12:30
В Сосново ищут убийцу женщины
12:18
Житель Петербурга перед смертью эпистолярно покаялся в убийстве
12:10
Норвегия выиграла Олимпиаду
12:01
В ресторане на Петроградке петербурженка вонзила мужу в шею разбитый бокал
11:43
Умер создатель «восьмёрки» и «Нивы»
11:35
В Петербурге в ДТП с легковушками и маршруткой пострадали двое взрослых и ребёнок
11:26
Глава Минспорта назвал финальный матч сборных России и Германии «валидольным»
11:16
Финские кондукторы вызвали такси для пассажира, догонявшего поезд в пижаме и тапочках
11:05
В Петербурге за день ограбили двух таксистов
10:59
В Красноярском крае совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
10:44
На Пироговской набережной лег на крышу автомобиль
10:35
В Дагестане начались задержания силовиков
10:19
Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»
10:06
Российские хоккеисты выиграли золото Олимпиады
10:00
МОК не разрешил России пройти под своим флагом на закрытии Олимпиады
01:56
Петербуржцев окунут в Одессу начала двадцатого века
01:40
Гоша Куценко присоединится к Михаилу Ефремову в спектакле "Чапаев и Пустота"
01:14
Петербуржцам расскажут, почему наш город похож на конструктор
24/02
В Петербурге сотрудницу штаба Навального наказали за «забастовку избирателей»
24/02
Саакашвили рвется на Украину помогать прокуратуре расследовать своё дело
24/02
«Не трогай меня!» и «Лицо» стали лучшими на Берлинском кинофестивале
24/02
«Довлатов» получил «Медведя» за лучшую работу художника
24/02
В Ленобласти замерзают жители Каменки
24/02
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за взрывы в Йемене
24/02
В Сети высмеяли «маскирующегося под ниндзя» Родченкова
24/02
МОК лишил аккредитации телерадиовещательную корпорацию Эстонии
24/02
Российские дипломаты рассказали о задержанном в Тунисе судне из Новороссийска
24/02
Говорухин назвал «Довлатова» «плевком в сторону советской системы»
24/02
На полыхающем балконе в Сертолово пострадал человек
24/02
В ЦИК назвали ошибкой появление «данных о явке» на сайте избиркома Тульской области
24/02
Петербуржцы забили стрелку
24/02
СМИ: Наркотики из Аргентины в Россию везли на правительственном самолёте
24/02
Сборная Канады по хоккею выиграла бронзовые медали Олимпиады
24/02
Триллер Бекмамбетова получил приз зрительских симпатий на Берлинале
24/02
Афишей с американским танком поздравили защитников Отечества
24/02
На границе Латвии и Эстонии выросли пробки из желающих купить алкоголь и бензин
24/02
Губерниев сказал, куда пойти биатлонистам из США и Чехии после слов о бойкоте России
24/02
Решение о российском флаге на церемонии закрытия Олимпиады примут в последний день
24/02
Очевидец: В Петергофе маршрутка улетела в лес - водителю стало плохо
24/02
В Тунисе задержали корабль с оружием, который вышел из Новороссийска
24/02
Взрывчатку на «Электросиле» не нашли
24/02
В Коммунаре стреляли по третьекласснику
24/02
Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России
24/02
Станция метро «Электросила» закрыта
24/02
Угонщики проиграли минувшие сутки полицейским и автолюбителям
24/02
Приезжий из Киргизии рассказал про похищение подруги на Будапештской
24/02
ГИБДД Ростовской области отметила 23 февраля флешмобом
24/02
ВМС Украины передадут танзанийское судно, конфискованное за посещение Крыма
24/02
Руководитель российской делегации извинился перед МОК за допинг на Олимпиаде
24/02
В ТРК «Норд» школьница пострадала, прыгая на батуте
24/02
Навальный удалил с сайта материалы про Дерипаску
24/02
СМИ узнали имя олимпийца из Канады, угнавшего машину в Южной Корее
24/02
Петербуржец пообещал взорвать парадную на Бабушкина
24/02
CAS аннулировал результаты пойманной на допинге российской бобслеистки
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
25.02.2018 11:14

Милана Каштанова: 8 лет выживания

Самой известной жертвой петербургских зимних крыш была студентка из Таллина Милана Каштанова. Восемь лет назад ледяная глыба изуродовала её жизнь и жизни её родителей.
Милана Каштанова: 8 лет выживания
из личного архива Миланы Каштановой

Восемь лет Милана Каштанова прикована к постели. С учёбой на психолога, с мечтой о семье да и просто с нормальной жизнью для неё было покончено в феврале 2010 года. В Петербурге ей размозжило голову ледяной глыбой. Потому что работники жилкомсервиса, сбивавшие наледь с крыши, не огородили тротуар. Семья Миланы сумела получить с коммунальщиков десять миллионов рублей – компенсацию вреда здоровью. Сумму называют беспрецедентной для российских судов. Что на самом деле смогли компенсировать эти деньги – «Фонтанка» спросила у Миланы и её родителей теперь, спустя восемь лет.

– Чувствую себя более-менее нормально, – Милана Каштанова проговаривает каждое слово очень медленно, стараясь, чтобы я понимала. – Сейчас закончила заниматься с физиотерапевтом, мне дали отдохнуть. Жду логопеда. Мучают головные боли, из-за этого заниматься тяжело. Но сейчас, когда лежу, боли нет. Хочу научиться самостоятельности. Хочу сама передвигаться. Хочу снова всё делать сама.

Фото: из личного архива Миланы Каштановой

Она не помнит, что с ней случилось восемь лет назад. Помнит, что приехала из Таллина в Петербург, поступила в университет и училась на психолога. Гуляла по зимнему городу и чувствовала себя очень счастливой. У неё был друг, они собирались пожениться. Дальше она помнит только, как обнаружила, что лежит в непонятном месте и не может открыть глаза. Словно на каждом глазу стоит по огромной банке с холодной водой. Через щёлочки и как будто сквозь эти банки она видела что-то белое и металлическое. Голос наверху повторял вопрос по-английски. Она поняла. И выдохнула: Yes.

– Это было первое слово, которое Милана сказала после первого года в больницах, – вспоминает её папа, Вадим Каштанов. – В немецкой клинике, в Кёльне, врач у неё что-то спрашивал – и вдруг она ответила. Так мы поняли, что она не только заговорила, но даже вспомнила английский.

Это произошло в декабре 2010 года. Милана пролежала в коме десять месяцев. О том, почему не получалось открыть глаза, почему не двигались руки и ноги, почему голова болела так, что хотелось кричать, но сил на крик не было и не слушались губы, она знает только от родителей. И из Интернета. Она заново училась пользоваться Интернетом, когда сумела шевелить правой рукой. И когда нашёлся доктор, сумевший подобрать ей очки. Ей показали видео, снятое камерой на улице Красного Курсанта в Петербурге. Какая-то женщина там идёт по дорожке, на неё летит лёд с крыши, женщина падает и лежит на снегу. Родители сказали, что это она, Милана. Она долго пыталась осознать: это я, Милана. Я лежала в снегу в луже крови, а теперь лежу на больничной койке – и не могу встать.

Фото: из личного архива Миланы Каштановой

– Мы многого достигли за эти годы, – тихо и с улыбкой рассказывает Вадим. – Теперь Милана даже сама может есть! Мы ставим ей в кровать специальный столик. А когда-то врачи уверяли, что самостоятельно есть она не сможет никогда. Пока у неё ещё стоит гастростома, потому что самостоятельно осилить нужное количество еды и воды она не может. Но раньше-то стограммовый стаканчик пудинга мы ели минут сорок, а сейчас она ложкой съедает его минуты за три.

Восемь лет назад, 5 февраля 2010 года, на крыше дома номер три по улице Красного Курсанта коммунальщики сбивали наледь. Внизу Милана пробиралась по тропинке между сугробами. Никаких ограждений не было, и она продолжала идти вдоль дома номер три. И голову ей размозжила ледяная глыба. Потом коммунальщики попытаются сказать, что ограждение поставили, что даже кричали девице, что здесь опасно, а она шла в наушниках и плевать на них хотела. Видео с уличной камеры наблюдения уличит их во вранье. Коммунальщики попробуют сказать, что Милана – гражданка Эстонии и предупреждений по-русски не понимала. Но русский – её родной язык. Было три часа дня. Больше получаса по пробкам ехала скорая, а Милана лежала на морозе с пробитой головой, раскуроченной челюстью и перебитыми руками.

Коммунальщица получит полгода условно за то, что не поставила ограждение. А Милана свой срок отбывает до сих пор. И неизвестно, закончится ли он когда-то. Вместе с ней наказаны родители. Мама оставила работу, папа стал ночным таксистом, чтобы днём оба могли постоянно быть с дочкой, подменяя друг друга.

– Поначалу шансов Миланке совсем не давали, – качает головой Вадим. – Я даже по числам помню: 25 февраля нам удалось перевезти её из Мариинской больницы в Военно-медицинскую академию, и забрезжила только надежда сохранить ей жизнь. О том, чтобы вернуть её в сознание, даже речи не было. Военные медики – люди суровые. Так и говорили: поражения мозга такие, что надеяться не на что.

В мае военные медики развели руками. Эстонское правительство прислало за Миланой реанимобиль, и её повезли домой – в Таллин. Там врачи вынесли такой же приговор, как в Петербурге. Оставалась надежда на немецкие клиники.

– Была вероятность, что эстонское правительство поможет с оплатой лечения в Германии, – рассказывает Вадим. – Но консилиум дал однозначный ответ: транспортировка больной запрещена, восстановление её сознания исключено. Так и написали: ис-клю-че-но. Поэтому правительство не стало оплачивать лечение – как бесперспективное.

Каштановы заложили квартиру и набрали денег на месяц лечения в Кёльне. Немцы тоже предупредили их, что шансов практически нет. Но они хотя бы готовы были пробовать. Через месяц результата не было. Друзья в Таллине устроили благотворительный концерт в помощь Милане. Эстонский предприниматель добавил денег. Хватило ещё на месяц. Потом ещё. Коммунальщики, проигравшие суд, выплатили первые полтора миллиона рублей. Только в декабре, под Рождество, по прошествии десяти месяцев, в клинике Кёльна Милана приоткрыла глаза и сказала врачу: Yes.

Из Германии они уезжали летом 2011 года с долгом перед клиникой в 60 тысяч евро. Только в 2013-м семье удастся через суды получить от коммунальщиков компенсацию вреда здоровью – и тогда они смогут погасить долги.

Фото: из личного архива Миланы Каштановой

Они вернулись в Эстонию. И была новая больница – реабилитационный центр в Тарту. Там Милане сделали ещё несколько операций. В той части черепа, где льдина раздробила кости на мелкие кусочки, поставили пластину. Попробовали вернуть на место челюсть. На второй год Милана заговорила.

– Ну, «заговорила» – это громко сказано, – говорит Вадим. – Но она уже вполне осознанно отвечала на вопросы. И можно было понять, что она хочет сказать. То есть стало ясно, что разум у неё сохранён. Тогда, кстати, нам казалось, что Миланка уже классно говорит. А недавно я нашёл видеозапись 2011 года, мы сравнили с тем, как она говорит теперь, это просто день и ночь. Так что, видите, – у нас есть успехи.

Почти три года Милана провела в больницах, потом её отпустили лечиться дома.

– Мы живём по принципу «делай, что можешь», – улыбается Вадим. – А уж что получим – тому и радуемся. Может быть, кардинальных перемен у нас нет, но понемножечку что-то получается. Мы радуемся малому.

Трижды в неделю к Милане приходит физиотерапевт. Два раза в неделю с ней занимается логопед. А с минувшей осени она поёт.

– Нам подсказали, что вокал хорошо развивает артикуляцию и работу лёгких, – говорит Вадим. – И с ней занимается педагог по вокалу – девушка из Петербурга.

В прошлом году семья взяла ещё одну планку: дочке вернули дееспособность.

– С 2010 года я был опекуном Миланы, потому что её признали недееспособной, – объясняет Вадим. – А в феврале прошлого года мы решили снять опекунство. Это, скажу вам, не так просто. Милана должна была пройти ряд тестов, судья для этого приходила к нам домой. Миланка со всеми тестами легко справилась – и суд постановил полностью восстановить её в гражданских правах. После этого у нас уже были выборы – и Милана голосовала. Правая рука у неё двигается, поэтому она могла поставить галочку.

На седьмой год родители начали вывозить Милану из дому. Её долго одевают и усаживают в кресло на колёсах. Тот самый эстонский предприниматель, который когда-то помог с оплатой лечения, подарил семье автомобиль с выдвижным пандусом.

– Мы ездим на концерты, на природу, в гости, – улыбается Вадим. – В прошлом году были на концерте Светланы Сургановой. Миланка её давний фанат ещё с «Ночных снайперов». Мы так всё устроили, чтоб она после концерта со Светланой могла пообщаться. Вот такие маленькие праздники стараемся дочке и самим себе устраивать.

Невыносимые головные боли: их родители Миланы называют сейчас самой большой проблемой девушки. От них не удаётся избавиться никакими таблетками. Это делает почти невозможными занятия на тренажёре, а на нём Милана должна заново учиться ходить.

– Пока она лежит – всё нормально, но в вертикальном положении, даже если мы просто поднимаем спинку кровати, начинаются эти боли, – вздыхает Вадим. – Куда мы только ни обращались. Я ездил на консультации и в Петербург, и в Хельсинкский университет, и в Тартуский. В Таллине, наверное, не осталось ни одного врача, которого мы бы не спрашивали.

Хотя недавно, добавляет папа, надежда появилась и здесь: один таллинский доктор, кажется, нашёл причину боли.

– Он посоветовал нам обратиться к челюстно-лицевому хирургу, – рассказывает Вадим. – У Миланы неправильно сросся сустав. Теперь хирург раз в неделю делает ей укол в челюсть, это немного помогает. Нам это даёт надежду, что причина найдена.

Новый хирург поставил Милане в рот новую конструкцию. К осени она должна выправить верхнюю челюсть, но пока только мешает говорить. Потом предстоит ещё одна операция. Или не одна.

– Ей будут ломать суставы и выводить челюсть на место, – хмурится Вадим. – Я очень надеюсь, что это поможет справиться с болью. Если не поможет, то дальше я даже думать не хочу. Вариантов уже просто нет.

На днях Вадим прочитал три новости из Петербурга. Снежный ком с крыши упал на ребёнка. Сосулька ранила пенсионера. Глыба льда убила женщину, вышедшую покормить кошек. Дескать, опасное место было огорожено, но тётка зачем-то полезла.

– Я сразу как-то подумал: наверное, опять про ограждение врут, – добавляет Вадим.

У Миланы нет ненависти к тем, из-за кого искалечена она сама и изуродована жизнь её мамы и папы.

– Может быть, только неприязнь, – подумав, морщится она.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00

Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30

"2 берега" разыгрывает телевизор

Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05

«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон

Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Разведка США обвиняет Россию в кибератаке на Пхенчхан
Российские военные разрабатывают сверхзвуковой беспилотник и беспилотный вертолет
Умер создатель «восьмёрки» и «Нивы»
Президент Эстонии назвала Россию «сложным соседом»
Саакашвили рвется на Украину помогать прокуратуре расследовать своё дело
В Сети высмеяли «маскирующегося под ниндзя» Родченкова
МОК лишил аккредитации телерадиовещательную корпорацию Эстонии
В ЦИК назвали ошибкой появление «данных о явке» на сайте избиркома Тульской области
Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России
ВМС Украины передадут танзанийское судно, конфискованное за посещение Крыма
Милана Каштанова: 8 лет выживания
"Спасала, быть героем не стремилась"
Драка вместо встречи с журналистом Норкиным
Плакали ваши сериальчики
За студентами «наблюдают», честное пионерское
«Либеральное хамство» от «монгольского нашествия»
Засовывайте глубже. Как петербургский почтальон боролся против маленькой зарплаты
Греф в Петербурге: о том, как стал либералом на ПМЭФ и просчитался с Tesla
«И эти люди запрещают мне ковырять в носу»
Екатерина Андреева: Верните меня обратно, срочно!
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Россия в Пхенчхане - 17 медалей, 13-е место. В Сочи были первые с 29 медалями

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы забили стрелку

Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз

Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон
Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
ГК «КВС»
20.02.2018 10:13
В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния
Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
предоставлено компанией Setl City
19.02.2018 12:10
Только в «Петербургской Недвижимости»: мебель в квартиру, телевизор – в подарок
Компания «Петербургская Недвижимость» продолжает акцию в рамках предложения «Квартира с отделкой, мебелью и техникой». При заказе полной меблировки квартиры до конца февраля клиенты получат в подарок сверхтонкий LED-телевизор Philips
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00
Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ
День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.