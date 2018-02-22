Дольщики «Охта-Модерна» - об участии ЛСР в достройке: Нас не устраивает договор о намерениях

Дольщики одного из самых старых петербургских долгостроев – «Охта-Модерн», который строится на Большеохтинском проспекте с 2003 года, заявили «Фонтанке» 22 февраля, что договора о намерениях, который «Группа ЛСР» будет подписывать на следующей неделе с городом, недостаточно для того, чтобы быть уверенными в успешном исходе дела.

Они подтвердили, что сегодня в Смольном прошло совещание с представителями комстроя, «Питер-Констракшн» и дольщиков, на котором было объявлено, что ЛСР с понедельника выходит на объект для проведения инженерных изысканий и обследований. А в середине следующей недели компания подпишет договор о намерениях с комитетом по строительству. Со слов дольщиков, со стороны ЛСР в совещании участвовал Дмитрий Ходкевич, управляющий «ЛСР-Недвижимость Северо-Запад», который заявил, что дома построены с существенными расхождениями с проектом, и теперь будущему подрядчику надо смотреть, что построено и что было продано дольщикам.

Опасения обманутых дольщиков небеспочвенны: в прошлом году Смольный пытался привлечь для достройки объекта другого строительного гиганта – «ЛенСпецСМУ» – и даже объявлял об этом официально, однако в самом холдинге этого никогда не подтверждали. Позднее выяснилось, что «ЛенСпецСМУ» не будет входить в проект. Теперь же дольщики гадают о том, что будет с договором генподряда, после заключения которого, собственно, смогут начаться полноценные работы. В комстрое «Фонтанке» сообщили, что обследование объекта будет идти два месяца, и лишь затем ЛСР выйдет на объект как генподрядчик. Однако дольщики связывают реальность этого замысла с выборами 18 марта: по их мнению, после выборов вероятность заключения договора генподряда будет значительно ниже.

Финансовая схема участия ЛСР в стройке также пока не ясна. Как говорилось на совещании, до сих пор тем, кто соглашался продолжить стройку, предлагали в качестве компенсации два выгодных участка под застройку на Васильевском острове, на улице Беринга. Но сейчас они обременены значительными долгами по арендной плате. Эти деньги, как подчеркнули в Смольном, нужно вернуть городу в любом случае — даже если участки уйдут с торгов в руки другого арендатора (сейчас они в ведении прежнего застройщика – «Питер-Констракшн», обремененного долгами и находящегося под процедурой наблюдения).

«Договор о намерениях нас де-юре не спасет. Если сроки будут затягивать — выборы пройдут, и все, – пояснил «Фонтанке» Денис Наумчук, один из дольщиков. – Но у ЛСР чистая репутация, мы надеемся на нее».

В самой компании ни финансовый вопрос, ни вопрос о заключении договора генподряда не комментируют, подтверждая лишь, что изыскания будут вестись. «Правительство города действительно обратилось к «Группе ЛСР» с предложением принять участие в достраивании так называемого ЖК «На Охте» («Охта-Модерн»), – сообщают в холдинге. – В связи с этим специалисты «ЛСР-Недвижимость Северо-Запад» в ближайшее время приступят к детальному изучению упомянутого строительного объекта, карты здания, проведению соответствующей инженерно-технической экспертизы. После всесторонних изысканий мы сможем предоставить какую-либо более полную информацию по этому поводу».