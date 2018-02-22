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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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22.02.2018 15:42

СМИ: Чешская сборная по хоккею обвинила россиян во взятке на Олимпиаде

Менеджер сборной Чехии Ян Черны обвинил российскую сборную в попытке дать взятку на Олимпиаде в Пхенчхане. Как сообщает hokej.cz со ссылкой на менеджера сборной Чехии Яна Черны, инцидент произошел утром 22 февраля.

В связи с тем, что Чехия на групповом этапе турнира набрала больше очков, чем команда России, чехи получили право выбрать форму на полуфинальный матч, который пройдет между сборными 23 февраля.

По словам Яна Черны, утром 22 февраля в штаб-квартиру чешской национальной команды зашел некий представитель российской сборной. «Он толкнул меня в локоть и сказал: «У вас красивая белая форма. Согласитесь поменяться с нами и надеть ее? За 100 евро». Я серьезно, он написал на листе «100 евро» и положил передо мной. Я ответил ему: «В России кризис, что ли?» – рассказал Черны.

Отметим, что это не первая случай на Олимпиаде в Пхенчхане, когда иностранные спортсмены в негативном ключе высказываются о российских коллегах. Ранее американская фигуристка Эшли Вагнер, не отобравшаяся на Игры, заявила, что произвольная программа Алины Загитовой это «не программа». Кроме того, французский лыжник Морис Манифика, проигравший серебро в минувшую среду Денису Спицову в командном спринте, заявил: «Посмотрим, всплывут ли про него какие-нибудь истории через четыре года. Есть для этого основания? Известные события подсказывают, что определенные основания есть». Француз явно намекал на последние допинговые скандалы с участием российских спортсменов.


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Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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