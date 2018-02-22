Власти Калининграда арендуют на день выборов 142 машины - «для обеспечения безопасности»

Мэрия Калининграда объявила закупку на оказание транспортных услуг в день выборов президента 18 марта. Чиновники готовы заплатить за это полмиллиона.

Как сообщается в техническом задании к аукциону, опубликованном 20 февраля, исполнитель должен предоставить 142 машины с водителями. Транспорт будет использоваться с 14:00 до 20:00. Начальная стоимость контракта – 426 тысяч рублей.

Исходя из документов, точный адрес подачи автомобилей водителям сообщат 18 марта. Все выезды будут фиксироваться в специальном журнале.

В пресс-службе администрации Калининграда «Фонтанке» заявили, что автопарк необходим для «обеспечения безопасности в связи с форс-мажорными ситуациями». Собеседник подчеркнул, что это обязательное требование при организации выборов. Добавив, что «число машин рассчитывается исходя из предполагаемой явки».

Напомним, 18 марта 2018 года пройдут выборы президента России. Среди кандидатов – Владимир Путин, Ксения Собчак, коммунист Павел Грудинин, Владимир Жириновский и другие политики.