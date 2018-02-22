Замдиректора Фонда имущества Петербурга арестован

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения заместителю директора петербургского Фонда имущества. Два месяца Илья Жинкин проведет под стражей. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днем 22 февраля в Октябрьском суде продолжилось заседание по Жинкину. Накануне вечером представитель Следственного комитета попросил арестовать функционера, сегодня адвокат Игорь Сочиянц предложил альтернативную меру пресечения – залог 2 млн рублей.

«Залогодатель находится в зале. Это я. Если суд посчитает сумму недостаточной, прошу определить размер», – уточнил защитник. В крайнем случае, добавил Сочиянц, можно избрать домашний арест с ежедневными двухчасовыми прогулками.

В зале присутствовали оперативные сотрудники ФСБ и родственники Жинкина. Они с разным настроением выслушали постановление судьи Романа Калитко, который отправил обвиняемого в следственный изолятор на два месяца, до 16 апреля.