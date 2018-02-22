Замдиректора Фонда имущества Петербурга арестован
Октябрьский районный суд избрал меру пресечения заместителю директора петербургского Фонда имущества. Два месяца Илья Жинкин проведет под стражей. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днем 22 февраля в Октябрьском суде продолжилось заседание по Жинкину. Накануне вечером представитель Следственного комитета попросил арестовать функционера, сегодня адвокат Игорь Сочиянц предложил альтернативную меру пресечения – залог 2 млн рублей.
«Залогодатель находится в зале. Это я. Если суд посчитает сумму недостаточной, прошу определить размер», – уточнил защитник. В крайнем случае, добавил Сочиянц, можно избрать домашний арест с ежедневными двухчасовыми прогулками.
В зале присутствовали оперативные сотрудники ФСБ и родственники Жинкина. Они с разным настроением выслушали постановление судьи Романа Калитко, который отправил обвиняемого в следственный изолятор на два месяца, до 16 апреля.
Справка:
16 февраля сотрудники следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Петербургу и оперативные сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области нанесли визит Фонду имущества и другим организациям, подведомственным комитету. Сделки, которые заинтересовали правоохранительные органы, были совершены КИО с аффилированными между собой организациями: ООО «Технология», ООО «Люкс-С» и ООО «Люкс-Сервис». В ряде бумаг фигурировало помещение в доме бывшей немецкой лютеранской церкви на Невском проспекте, 22-24. Жинкина задержали 20 февраля, 21-го ему предъявили обвинение в получении взятки (статья 290, часть 6, УК).