6 вопросов о погоде - с ответами

Петербург оказался в зоне «оранжевого уровня опасности». То есть еще не катастрофа, но уже почти стихийное бедствие. И лучшая терапия — благоприятный прогноз. «Фонтанка» выяснила, когда все это закончится.

Синоптик Юрий Куткевич объяснил, что во всем, как обычно, виноваты циклоны.

- Ждать ли весны в начале марта?

– В нашем регионе март — это только по календарю начало весны. В последние годы в Петербурге зима позднее начинается и позднее заканчивается. Но солнца в начале марта будет больше, световой день прибавится, а характер погоды останется зимним.

- Морозы до минус пятнадцати днем — это нормально для февраля в Петербурге, или мы действительно столкнулись с серьезным испытанием?

– Мы находимся в западной периферии антициклона. Он преграждает путь нашим любимым — или не любимым – атлантическим циклонам, которые приносят пасмурную погоду, осадки и потепление. Поэтому у нас ожидается погода с переменной облачностью, и только временами будут небольшие осадки в виде снега.

- Коммунальщикам можно расслабиться?

– Да, такого аврала, как в начале февраля, уже не будет. Главной заботой будет вывезти из города снег, который раньше выпал. Высота снежного покрова сегодня, 22 февраля, с утра – 20 см в городе. Это немного ниже средних многолетних данных для этого периода. Должно быть 25 – 28 сантиметров.

Что касается температурных норм. Воздух во второй половине февраля действительно холоднее обычного. Норма для этого периода — до минус семи градусов.

- Как долго будет лежать снег? Можно ли порадовать лыжников?

– Можно однозначно сказать, что до конца месяца характер погоды сохранится. За городом снега полно, там толщина снежного покрова и 30, и 40 сантиметров. Последние прогнозы говорят о том, что, скорее всего, лыжный сезон продлится до середины марта.

- Автомобилистам будет легче жить, чем в начале февраля?

– Проблемы могут быть разве что с утренним запуском двигателя. А на дорогах, поскольку осадков немного, будет, возможно, полегче.

- Самый главный вопрос: если зима у нас в целом нормальная, мы уже заслужили нормальное лето?

– Если опираться на научные данные, то я бы не стал сейчас ничего говорить о характере погоды летом. Лето – оно обязательно будет. Вопрос только, когда начнется и когда закончится.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"