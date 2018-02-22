Останавливаться на достигнутом нельзя
Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит оказать помощь в сборе средств.
Ксения Суровикина, 8 лет.
Альвеолярная рабдомиосаркома
Требуется 4 упаковки препарата «Йонделис». Стоимость 492 000 руб.
Ксюша мечтала стать балериной и готовилась поступить в школу хореографии. Но все мечты рухнули, когда врачи поставили страшный диагноз – альвеолярная рабдомиосаркома. Как выяснилось, маленькая шишечка на виске, оказалась злокачественной опухолью.
Началось длительное лечение. Сначала в омском онкодиспансере. Там ей провели две операции и 9 курсов химиотерапии. Изначально прогнозы были хорошие, но через 4 месяца опухоль вернулась. Лечение продолжилось в Москве. Там девочка перенесла еще две сложнейшие операции – по удалению опухоли. А в прошлом года она прошла курс лечения в НИИ онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге, и после ремиссии вернулась домой в Омск.
Сейчас Ксюша и ее мама вновь приехали в Петербург, чтобы продолжить борьбу с недугом – когда позади столь длительное и серьезное лечение, нельзя останавливаться на достигнутом. Но для этого необходимо дорогостоящее лекарство – для терапии нужен препарат «Йонделис».
Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» уже помог приобрести две упаковки лекарства, но этого недостаточно, нужно еще четыре. У мамы Ксении таких больших денег нет, поэтому она вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям.
О том, как помочь Ксении, можно узнать на ее странице на сайте фонда – http://chf-fund.spb.ru/deti-im-nuzhna-pomoshch/kseniia-surovikina/.