Останавливаться на достигнутом нельзя

Ксения уже прошла долгий путь к выздоровлению – у девочки онкологическое заболевание. Но чтобы окончательно побороть недуг и осуществить свою мечту – стать балериной – ей необходим длительный курс терапии дорогостоящим препаратом. У мамы на покупку лекарства денег нет.

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит оказать помощь в сборе средств.

Ксения Суровикина, 8 лет.

Альвеолярная рабдомиосаркома

Требуется 4 упаковки препарата «Йонделис». Стоимость 492 000 руб.

Ксюша мечтала стать балериной и готовилась поступить в школу хореографии. Но все мечты рухнули, когда врачи поставили страшный диагноз – альвеолярная рабдомиосаркома. Как выяснилось, маленькая шишечка на виске, оказалась злокачественной опухолью.

Началось длительное лечение. Сначала в омском онкодиспансере. Там ей провели две операции и 9 курсов химиотерапии. Изначально прогнозы были хорошие, но через 4 месяца опухоль вернулась. Лечение продолжилось в Москве. Там девочка перенесла еще две сложнейшие операции – по удалению опухоли. А в прошлом года она прошла курс лечения в НИИ онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге, и после ремиссии вернулась домой в Омск.

Сейчас Ксюша и ее мама вновь приехали в Петербург, чтобы продолжить борьбу с недугом – когда позади столь длительное и серьезное лечение, нельзя останавливаться на достигнутом. Но для этого необходимо дорогостоящее лекарство – для терапии нужен препарат «Йонделис».

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» уже помог приобрести две упаковки лекарства, но этого недостаточно, нужно еще четыре. У мамы Ксении таких больших денег нет, поэтому она вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям.

О том, как помочь Ксении, можно узнать на ее странице на сайте фонда – http://chf-fund.spb.ru/deti-im-nuzhna-pomoshch/kseniia-surovikina/.