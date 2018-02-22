Московский мост исчезнет с карты Киева

Московский мост в Киеве станет Северным. Такое решение 22 февраля принял городской совет столицы Украины.

«Переименовать Московский мост в городе Киеве в Северный мост. Цель принятия решения – возврат Московскому мосту проектного названия – Северный», – цитирует проект решения 112.ua.

Из 120 депутатов столичного парламента «за» по топонимическому вопросу проголосовало большинство – 82 человека.

Мост через Днепр был открыт в 1976 году и соединил правобережные районы Киева с массивами Радужный, Воскресенка и Троещина. «Северный» – его проектное название, которое уже планировали вернуть еще в 2015 году. Также в качестве вариантов назывались «мост имени Георгия Фукса» (главного инженера проекта), «Троещинский», а также «мост имени Степана Бандеры».