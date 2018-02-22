«Сердитые птицы» долетели до грани разорения

Финская компания Rovio Entertainment Oyj, разработчик компьютерной игры Angry Birds, теряет инвесторов и прибыль. Предварительный отчет, в котором говорится о грядущем падении доходов акционеров, послужил поводом для массовой продажи акций.

Об этом 22 февраля сообщают СМИ. В 2017 году доходы компании, например от продажи плюшевых игрушек, упали на 50%, отмечает издание Bloomberg. Упадет прибыль и в 2018 — в отчете для инвесторов компания указала, что она составит 9-11 процентов от общего объема проданных товаров. Указанные цифры подтолкнули акционеров к избавлению от активов — Rovio пережила крупнейшее падение акций со времен выхода на биржу в сентябре 2017 года, за сутки стоимость бумаг компании упала на 40%.

Аналитики полагают, что инвесторы зря стали массово продавать бумаги и стоимость акций компании недооценены.