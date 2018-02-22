Навального оповестили об административном деле и отпустили

Спустя пятьдесят минут после задержания оппозиционер Алексей Навальный покинул отдел полиции в Москве. Ему вручили прокол о возбуждении административного дела. Об этом политик написал в twitter днем 22 февраля.

«Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить, куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали», — написал политик.

Главу Фонда борьбы с коррупцией обвинили в повторном участии в несанкционированном мероприятии. Ранее полицейские встретили его на выходе из стоматологической клиники. Также стало известно о задержании главы штаба Навального Леонида Волкова в Шереметьево.