Навального оповестили об административном деле и отпустили
Спустя пятьдесят минут после задержания оппозиционер Алексей Навальный покинул отдел полиции в Москве. Ему вручили прокол о возбуждении административного дела. Об этом политик написал в twitter днем 22 февраля.
«Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить, куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали», — написал политик.
Главу Фонда борьбы с коррупцией обвинили в повторном участии в несанкционированном мероприятии. Ранее полицейские встретили его на выходе из стоматологической клиники. Также стало известно о задержании главы штаба Навального Леонида Волкова в Шереметьево.
Справка:
Напомним, в начале февраля политика вызывали в Следственный комитет на допрос. Ему продемонстрировали кадры с задержанием на акции «Забастовка избирателей» и показали рапорт, в котором говорится, что оппозиционер якобы ногой ударил полицейского при задержании.
28 января в городах России прошла «Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, власти согласовали акции.
Во время марша оппозиции в Москве к Алексею Навальному подошли сотрудники полиции, вытащили его из толпы и отправили в автозак. Позже политика отпустили под обязательство о явке — без составления протокола.