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22.02.2018 14:26

В зоне прорыва на Симонова остывают два здания — насосы не справляются

Работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе на улице Симонова в Петербурге продолжаются. Два из тридцати поставленных на проток зданий все же временно остались без отопления, высоткам не хватает мощности насосов.
В зоне прорыва на Симонова остывают два здания — насосы не справляются
пресс-служба ГУП «ТЭК СПб»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, днем 22 февраля место прорыва инспектировали глава Выборгского района Валерий Гарнец, директор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Фёдоров и вице-губернатор Игорь Албин. Работы осложняет мороз и большой диаметр трубы. Тем не менее почти тридцать жилых домов, которые оказались в зоне аварии, 11 детских и два лечебных учреждения были поставлены на проток, что позволило сохранить в зданиях тепло. Горячую воду в краны пустили по резервной схеме. 

В зоне прорыва на Симонова остывают два здания — насосы не справляются

«Это означает систематическое «проливание» внутридомовых отопительных систем теплоносителем при помощи внутридомовых насосов. По мере остывания вода из батарей сливается в канализацию и нагнетается горячая вода. Такая технология позволяет сохранить приемлемую температуру в квартирах даже при отсутствии циркуляции в тепловой сети», – объясняют на предприятии. 

Только в двух зданиях — на проспекте Энгельса, 96, и Просвещения, 32, корпус 2, воду из системы все же пришлось слить. Мощности насосов при отсутствии циркуляции в трубах не хватает, чтобы вода добралась до верхних этажей высоток, и система начала замерзать. Чтобы не допустить ее поломки, воду пришлось слить. Сейчас в подвалы обоих зданий ГУП «ТЭК» пригнал тепловые пушки и дизельные генераторы, чтобы дополнительно подогреть систему. 

Напомним, дефект на трубе диаметром в один метр образовался возле третьего дома по улице Симонова около семи вечера 21 февраля. По нормативам на устранение отводится до 30 часов.

 

 


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