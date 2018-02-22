Полиция нашла предполагаемого убийцу водителя маршрутки в Красном Селе

Сотрудники уголовного розыска Красносельского района задержали подозреваемого в убийстве водителя маршрутки в Петербурге.

По данным «Фонтанки», предполагаемым преступником оказался 19-летний житель Красного Села. Ранее его осудили по 318 статье УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Молодой человек проехался в маршрутке в качестве пассажира и, по предварительной информации, из хулиганских мотивов напал на водителя.

Ранее стало известно о том, что по подозрению в убийстве шофёра ищут двоих. Однако причастность ещё одного участника конфликта не подтвердилась.

В восемь вечера 21 февраля автобус 449-го маршрута «Третьего парка» остановился на проспекте Ленина в Красном Селе. Водитель вышел из кабины, с ним затеяли спор два человека. Остальные пассажиры оставались в маршрутке. После избиения пострадавшего доставили в 26-ю горбольницу на улице Костюшко, сегодня около четырех утра он умер. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».