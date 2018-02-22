В России Facebook работает с перебоями, Кадыров ни при чём

У пользователей Рунета перестал открываться Facebook днем 22 февраля. Пользователи уверяют что через VPN — способ обхода блокировок — ресурс работает.

На неработающие Facebook и Instagram (принадлежит соцсети) пользователи пожаловались около двух часов дня. По их словам, ресурс перестал открываться только в России, на иностранных IP-адресах он загружается. Сбой был кратковременным и занял около десяти минут.

«Фейсбук и Инстаграм работают с перебоями. У кого-то, говорят, вообще не открываются. Официально заявляю, что я тут ни при чем», – написал в своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, в конце 2017 года чеченский лидер принципиально отказался от пользования американской соцсетью после того, как его аккаунты были заблокированы из-за санкций.