Засовывайте глубже. Как петербургский почтальон боролся против маленькой зарплаты

Еще
03:24 23.02.2018
Пришлите свою новость!
02:19
Цветущую сирень в Ботсаду дополнят тюльпаны
02:02
Воины разных эпох встретятся под одной крышей
01:46
Автор "Новейшего завета" Жако ван Дормель встретится с петербуржцами
01:32
Рыцари Выборгского замка отпразднуют День защитника Отечества
01:17
«Мужской» праздник отметят в боях и на льду
01:12
В Петербурге экс-полицейского проверят на сверхспособности
00:42
В Ленобласти принимают пилотный для России закон о поисковых работах
00:30
Болельщики «Спартака» и «Атлетика» устроили беспорядки в Бильбао, погиб полицейский
00:12
СМИ: Журналистки обвиняют в домогательствах депутата Госдумы Слуцкого
22/02
Пять человек погибли в Кузбассе после столкновения грузовика и автобуса
22/02
Lexus врезался в бетонное ограждение в Шушарах. Есть жертвы
22/02
В Краснодаре нашли экстремиста, поклонявшегося букве «Ё»
22/02
Манчини: Мы практически не дали «Селтику» возможности забить гол
22/02
Главу штаба Навального арестовали на 30 суток
22/02
МОК передаст Федерации керлинга России видеозаписи по делу Крушельницкого
22/02
«Зенит» разгромил «Селтик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
22/02
Россия возражает против экстрадиции арестованного болельщика из Германии во Францию
22/02
Синоптик Колесов сделал себе бриллиантовые усы, как у нерпы Крошика
22/02
В Аргентине раскрыли схему поставки наркотиков в Европу через российское посольство
22/02
«Зенит» обыгрывает «Селтик» после первого тайма
22/02
Путин поблагодарил военных за службу в Сирии
22/02
Манчини может покинуть «Зенит» уже в мае без выплаты компенсации
22/02
На российские выборы едут 111 наблюдателей ОБСЕ
22/02
С 1 марта «Сапсан» из Петербурга поедет в Нижний Новгород
22/02
Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля
22/02
«Звенигородскую» проверили и ничего опасного не нашли
22/02
По делу о взятке задержан еще один чиновник Смольного
22/02
"Звенигородская" и переход на "Пушкинскую" закрыты
22/02
Новый корпус Аграрного университета официально введен в эксплуатацию
22/02
«Невский проспект» закрывали на пять минут
22/02
Обтекатель ракеты Маска утонул
22/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 февраля
22/02
Россияне стали на треть чаще посещать в Хельсинки
22/02
Полтавченко передал Матвиенко правки в закон о дольщиках
22/02
Московский кинотеатр получил штраф за «Смерть Сталина»
22/02
В Петербурге спасли Фуфырика
22/02
Обвиняемый в хищениях на строительстве Театра Европы арестован
22/02
Предпраздничные пробки в Петербурге достигли 9 баллов
22/02
«Невский проспект» закрыт на вход и выход
22/02
В Петербурге впервые проведут международный цирковой фестиваль
22/02
Горящие покрышки в Парголово тушили экскаватором
22/02
В Ленобласти возбудили дело в отношении любителя школьниц на шоссе
22/02
Обвиняемого в убийстве антифашиста Тимура Качаравы задержали в Петербурге через 12 лет
22/02
В Петербурге ФСБ задержала чужеземца, планировавшего теракт
22/02
Врачи достали из уха 12-летней девочки живого таракана
22/02
Falcon 9 стартовала из Калифорнии
22/02
Полигон "Волхонка" сменил арендатора
22/02
Российская биржа обновила максимумы
22/02
Министр обороны Великобритании счел Россию страшнее террористов
22/02
Адвокат Собчак просит провести министру здравоохранения Чувашии полную диспансеризацию
22/02
В Петербурге похитители предпринимательницы получили условные сроки
22/02
Россия заплатила 15 млн долларов Международному олимпийскому комитету
22/02
В Петербурге ультракороткий рабочий день и 7-балльные пробки
22/02
Госдума продлила «дачную амнистию» до весны 2020 года
22/02
В Петербурге в отделе полиции умер задержанный, заявивший в прямом эфире об избиении
22/02
Россия временно отказалась от белорусского молока
22/02
Мэр Москвы разрешил установить мемориальную доску Борису Немцову
22/02
Путин передаст Звезду Героя родственникам майора Филипова
22/02
Ростуризм запретил туроператорам продавать чартеры Azur Air, опасаясь «социальной напряженности в стране»
22/02
Международные резервы России за неделю выросли на $ 6,6 млрд
22/02
Вирус гриппа В атакует петербуржцев
22/02
СМИ: Чешская сборная по хоккею обвинила россиян во взятке на Олимпиаде
22/02
Власти Калининграда арендуют на день выборов 142 машины - «для обеспечения безопасности»
22/02
Дольщики «Охта-Модерна» - об участии ЛСР в достройке: Нас не устраивает договор о намерениях
22/02
Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз
22/02
Замдиректора Фонда имущества Петербурга арестован
22/02
Amnesty International обвинила Финляндию в нарушении прав беженцев и транссексуалов
22/02
«Сердитые птицы» долетели до грани разорения
22/02
Московский мост исчезнет с карты Киева
22/02
В Петербурге наркозависимым к мужскому празднику вместе с иглами дадут носки
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
22.02.2018 15:20

Засовывайте глубже. Как петербургский почтальон боролся против маленькой зарплаты

В Петербурге уволили почтальона, возмутившегося зарплатой в 16 тысяч рублей. В вину поднявшему бунт работнику «Почты России» поставили недостаточно глубокое вложение в ящик газеты “Санкт-Петербургские ведомости”.
Засовывайте глубже. Как петербургский почтальон боролся против маленькой зарплаты
Виктор Погонцев/Интерпресс

Истории почтальона третьего, самого низшего, класса Петра Трофимова наверняка нашлось бы место в мире Сергея Довлатова: настолько в ней смешаны абсурд, быт и тяга к справедливости. Однако пока она довольно кратко пересказана в исковом заявлении в Приморский районный суд Петербурга. Согласно документу, в январе Петра Трофимова уволили из «Почты России». Одной из причин названо «недостаточно глубокое вложение» газет в почтовый ящик. Об этой проблеме руководство почты, судя по всему, узнало от знакомой операционистки почтового отделения. С ней постоянно конфликтовали разносчики писем. Другая причина – лежащие на столе почтовые уведомления и штампы «они делают вид, что нам платят, мы делаем вид, что работаем».

Два года назад Петр Трофимов устроился работать на «Почту России». До этого 47-летний петербуржец успел отучиться на кулинара, потом на бухгалтера, поработать на ЛОМО и в сфере продаж. По его словам, последний раз сменить работу ему пришлось из-за сокращений, а потом схожую вакансию найти не удалось. Причина, как он считает, в том, что специалисты-продажники не слишком востребованы в зрелом возрасте. Быть почтальоном Трофимову понравилось: доставляло удовольствие соединять людей, разносить открытки, которые в дань традициям прошлого шлют друг другу молодые люди по всему миру, и уведомления о том, что пришла посылка с китайского aliexpress. 

«Центр занятости еще несколько месяцев за эту работу мне доплачивал, поэтому поначалу у меня не было вопросов к зарплате. Затем в конце 2016 года неожиданно «Почта России» решила изменить трудовой договор, и оклад стал меньше», – утверждает Трофимов. Это «меньше», на самом деле, – всего 2 тысячи рублей. До изменения договора Трофимов получал 16 тысяч рублей в месяц, после – 14. Но для него разница оказалась существенной. 

Условия труда ухудшились в 2017-м – тогда одна из почтальонов ушла в декретный отпуск, оставшимся пришлось работать 6 дней в неделю вместо пяти. По утверждению Трофимова и его коллег, за эту переработку почти не доплачивали. Он обратился в профсоюз, решив, что через него достучаться до федерального руководства проще. «Я пошел к профсоюзу с вопросом: «Как же так могло получиться, что у нас уменьшилась зарплата?» В ответ услышал обещание, что к окладу будет прибавляться большая премия, но ее так и не случилось», – говорит почтальон.

Депутатский прием

Обещанной прибавки от профсоюза Тимофеев не дождался и пошел за помощью к депутату Госдумы Владимиру Катеневу, посчитав, что предвыборная программа единоросса: «Социальная направленность экономики – основа благополучия граждан», обещанная в его предвыборной программе, – как раз про почтальонов. Вот частичная расшифровка их разговора:

Почтальон: – Моя средняя зарплата 14 тысяч рублей, коммунальная плата – 6 тысяч. Если так смотреть, то кушать я должен не каждый день.

Депутат: – На днях я встречался с директором «Почты России» по Петербургу и Ленинградской области Виталием Дырдасовым, и он, если я не ошибаюсь, показал презентацию, где говорилось, что средняя зарплата почтальона – 30 тысяч рублей. Я еще помню, что в презентации говорилось, что «Почта России» – второй работодатель в стране. Более 300 тысяч человек в ней работают. 13 – 14 тысяч – на Северо-Западе. 

Почтальон: – В Москве почтальоны получают 24 тысячи рублей.

Депутат: – Сделайте мне запрос, я ж не знаю, может, 14 тысяч – это еще и много, если вы по 2 часа в день работаете.

Почтальон: – У меня полный рабочий день.

Депутат: – Я не очень понимаю, почему вы так цените свой труд? Почта – единственное место, где можно работать?

Почтальон: – Вы считаете, что почтальон – это ненужная специальность?

Депутат: – Когда человек устраивается на работу, ему сообщают об условиях труда, если они устраивают обе стороны, то подписывается договор, а потом стороны должны его соблюдать.

Почтальон: – Но когда я устраивался, моя зарплата была больше. 

«Они делают вид, что платят нам, мы делаем вид, что работаем»

Отчаявшись решить проблему путем переговоров, Трофимов перешел к активным действиям. Он заказал штамп с надписью: «Они делают вид, что платят нам, мы делаем вид, что работаем. Бедный почтальон». Этой печатью Трофимов принялся отмечать бланки почтовых извещений, на которых с обратной стороны было свободное место. По его утверждению, это делалось, в том числе, и ради общей пользы — жители обращали на извещения внимания и не выкидывали по случайности вместе с рекламой из почтового ящика. 

Фото: кадр из видео/YouTube/Радио Свобода

 «А слова эти – из моего советского детства. Мне кажется, что, когда получатель видит эту фразу, то понимает, что у человека маленькая зарплата и от него нельзя много требовать», – говорит Трофимов. Таким образом он пометил десятки извещений и никакой реакции не получил — на почтальона никто не обращал внимания. 

Невольно помогли исправить ситуацию активисты движения «Весна», оператор одного оппозиционного СМИ и продюсер федерального телеканала.

Видео: YouTube/Радио Свобода

В январе Трофимов посетил акцию движения «Весна» – оппозиционеры на Главпочтамте пытались отправить документы в Центризбирком, чтобы зарегистрировать шуточного кандидата в президенты – желтую резиновую утку, и решил воспользоваться случаем. Наблюдая за процессом, Трофимов пометил своим штампом бумаги, сообщавшие о вакансиях на Главпочтамте. Корреспондент «Радио Свобода» заснял этот оттиск и включил кадр в сюжет об акции. Спустя два дня на видео обратили внимание продюсеры ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия». Фрагмент репортажа включили при обсуждении того, как американская пропаганда одурманивает российскую молодежь. На него и обратили внимание московские администраторы «Почты». И вот долгожданная реакция – в почтовое трофимовское отделение на Королева пришли с проверкой. Итог — увольнение.

Недовложил

Причиной изгнания из почтовых рядов формально стали три дисциплинарных взыскания. Первое Трофимов получил по итогам проверки. С каждой претензией почтальон не согласен. Не доставленные извещения? Простите, но они адресованы самому отделению почты. Из 292 адресатов посылки на дом получили только трое? Новогодние праздники, товарищи проверяющие.

К еще двум взысканиям привела жалоба пенсионера с Ольховой улицы, который 28 декабря не получил свои «Санкт-Петербургские ведомости». Претензия была в системности. «В течение года неоднократно происходило недовложение газеты в почтовый ящик, что представляло возможность выемки ее посторонним лицом. По этому поводу я трижды обращался в отдел доставки», – говорится в письменном заявлении.  В довершение к этому 23 декабря пенсионер обнаружил мелкий пакет не в почтовом ящике, а на нем.

Обратно на почту за 16 тысяч

Увольнение Трофимов оспаривает в Приморском районном суде. В феврале подан иск с требованием восстановить в должности с окладом 16 тысяч и компенсировать моральный вред в размере 10 тысяч. Иск отправлен «Почтой России», представлять интересы Трофимова вызвалось движение «Открытая Россия». 

Защитники Трофимова будут доказывать, что пенсионер с Ольховой улицы написал кляузу не по собственной инициативе. Будто бы его на это надоумила оператор Ивкина, с которой у почтальонов отношения не сложились. На нее жаловались начальству, называли «диктатором», один раз даже написали в полицию о «нападении с ножницами». 

«Мы настаиваем, чтобы данный гражданин, написавший жалобу, явился в суд в качестве свидетеля и подтвердил или опроверг факт своего недовольства из-за мятой и не засунутой в ящик газеты. По словам Трофимова, такого быть не могло, корреспонденцию он разносил качественно. Факт штамповки извещений мы не оспариваем, но формально оснований у «Почты» уволить за это нет, так как работа с извещениями не была прописана в трудовом договоре почтальона», – говорит юрист правозащиты "Открытой России" Анастасия Буракова. По ее словам, перед увольнением сотруднику почты предложили подписать дополнительное соглашение, в котором была прописана такая функция, но он отказался. «Даже если суд отменит два предыдущих взыскания и откажет нам в части иска по штамповке извещений, то останется всего одного дисциплинарное взыскание, которое не предполагает увольнения», – заключает она.

«Мы писали и Путину, и Жириновскому, и нас не наказали»

Профсоюзный лидер Петроградского почтамта Елена Солдатова считает иначе: Трофимова уволили за плохую работу, а за повышение зарплаты и не только он боролся. Она пояснила, что федеральное учреждение «Почта России» много лет живет по федеральным нормам уровня жизни. Согласно ним, минимальный размер оплаты труда в 2018 году должен быть не менее 9,4 тысячи рублей (7,5 тысяч — в 2017 году). В Петербурге это же значение почти в два раза больше – 17 тысяч рублей (16 тысяч — в 2017 году). Поэтому и заработные платы такие, будто почтальоны не в большом городе живут, а в деревушке. Увольнение Трофимова профсоюзного лидера не удивляет. Говорит – плохо работал: «Он нарушил правила доставки, на него была жалоба, потом изготовил штамп с логотипом и призывал к тому, что почтальон бедный. А потом еще в твиттере под изображением Печкина собирал деньги, подписав заявление о помощи бедным почтальонам моим именем», – перечисляет Солдатова претензии к Трофимову. По ее словам, расторжение с ним договора никак не связано с его борьбой, ведь они-то, профсоюзники, тоже борются: «Вот он говорит, что поднимал вопросы заработной платы. А мы ведь этот вопрос поднимаем постоянно. Просим присоединиться к региональному соглашению о минимальном размере оплаты труда. Писали и Путину, и Жириновскому, и – ничего, все работают, никто никого не наказал».

В пресс-службе регионального филиала «Почты России» отказались от комментариев, пока не ознакомятся с исковыми претензиями. Остались без ответа и вопросы «Фонтанки» о размере средней заработной платы и документах, регламентирующих глубину вложения корреспонденции в почтовые ящики. 

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00

Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону

Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30

"2 берега" разыгрывает телевизор

Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05

«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон

Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Журналистки обвиняют в домогательствах депутата Госдумы Слуцкого
Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля
Министр обороны Великобритании счел Россию страшнее террористов
Адвокат Собчак просит провести министру здравоохранения Чувашии полную диспансеризацию
Путин передаст Звезду Героя родственникам майора Филипова
Власти Калининграда арендуют на день выборов 142 машины - «для обеспечения безопасности»
Amnesty International обвинила Финляндию в нарушении прав беженцев и транссексуалов
Московский мост исчезнет с карты Киева
Навального оповестили об административном деле и отпустили
Американский посол о США и России: Между нами уже сложились дружеские отношения
За студентами «наблюдают», честное пионерское
«Либеральное хамство» от «монгольского нашествия»
Засовывайте глубже. Как петербургский почтальон боролся против маленькой зарплаты
Греф в Петербурге: о том, как стал либералом на ПМЭФ и просчитался с Tesla
«И эти люди запрещают мне ковырять в носу»
Екатерина Андреева: Верните меня обратно, срочно!
В банк - после скана сетчатки глаза
«Курдистан – как стрела, которая торчит из раны и не даёт ей зажить»
«Поясни за шмот», или За что бьют подростков
Бежавший из Крыма ресторатор Орлов: Меня вывезли частным самолетом
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Гейши и ковбои: как в офисах Петербурга отмечают 23 февраля

Как выглядит самый северный небоскреб Европы в мороз

Ma Ping/Xinhua via ZUMA Wire/Picvario/Интерпресс

"Бронзовая медаль керлингистов: с тобой / без тебя"

Новости компаний
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон
Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
ГК «КВС»
20.02.2018 10:13
В микрорайоне «Новое Сертолово» прошли веселые Масленичные гуляния
Праздник, организованный для жителей, их друзей и будущих новоселов компанией «КВС» при активной поддержке «КВС-Сервис», удался на славу. В субботний морозный день было по-настоящему тепло от улыбок детей и взрослых. В празднике приняли участие более 100 человек
Компания «Л1»
19.02.2018 13:14
По 4 корпусу ЖК «Граф Орлов» получено положительное заключение АО «Теплосеть»
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выдало справку о соответствии построенного объекта капитального строительства условиям подключения к системе теплоснабжения по четвертому корпусу и паркингу ЖК «Граф Орлов». В ближайшее время в дом будет подано отопление
предоставлено компанией Setl City
19.02.2018 12:10
Только в «Петербургской Недвижимости»: мебель в квартиру, телевизор – в подарок
Компания «Петербургская Недвижимость» продолжает акцию в рамках предложения «Квартира с отделкой, мебелью и техникой». При заказе полной меблировки квартиры до конца февраля клиенты получат в подарок сверхтонкий LED-телевизор Philips
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
Магазин "Кей"
16.02.2018 10:00
Выбираем настоящий мужской подарок ко Дню Защитника Отечества с КЕЙ
День Защитника Отечества уже совсем близок, поэтому пришло время подумать о том, что подарить своему мужчине. Специалисты компании КЕЙ помогут Вам найти альтернативу пене для бритья и носкам
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.