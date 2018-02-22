Засовывайте глубже. Как петербургский почтальон боролся против маленькой зарплаты

В Петербурге уволили почтальона, возмутившегося зарплатой в 16 тысяч рублей. В вину поднявшему бунт работнику «Почты России» поставили недостаточно глубокое вложение в ящик газеты “Санкт-Петербургские ведомости”.

Истории почтальона третьего, самого низшего, класса Петра Трофимова наверняка нашлось бы место в мире Сергея Довлатова: настолько в ней смешаны абсурд, быт и тяга к справедливости. Однако пока она довольно кратко пересказана в исковом заявлении в Приморский районный суд Петербурга. Согласно документу, в январе Петра Трофимова уволили из «Почты России». Одной из причин названо «недостаточно глубокое вложение» газет в почтовый ящик. Об этой проблеме руководство почты, судя по всему, узнало от знакомой операционистки почтового отделения. С ней постоянно конфликтовали разносчики писем. Другая причина – лежащие на столе почтовые уведомления и штампы «они делают вид, что нам платят, мы делаем вид, что работаем».

Два года назад Петр Трофимов устроился работать на «Почту России». До этого 47-летний петербуржец успел отучиться на кулинара, потом на бухгалтера, поработать на ЛОМО и в сфере продаж. По его словам, последний раз сменить работу ему пришлось из-за сокращений, а потом схожую вакансию найти не удалось. Причина, как он считает, в том, что специалисты-продажники не слишком востребованы в зрелом возрасте. Быть почтальоном Трофимову понравилось: доставляло удовольствие соединять людей, разносить открытки, которые в дань традициям прошлого шлют друг другу молодые люди по всему миру, и уведомления о том, что пришла посылка с китайского aliexpress.

«Центр занятости еще несколько месяцев за эту работу мне доплачивал, поэтому поначалу у меня не было вопросов к зарплате. Затем в конце 2016 года неожиданно «Почта России» решила изменить трудовой договор, и оклад стал меньше», – утверждает Трофимов. Это «меньше», на самом деле, – всего 2 тысячи рублей. До изменения договора Трофимов получал 16 тысяч рублей в месяц, после – 14. Но для него разница оказалась существенной.

Условия труда ухудшились в 2017-м – тогда одна из почтальонов ушла в декретный отпуск, оставшимся пришлось работать 6 дней в неделю вместо пяти. По утверждению Трофимова и его коллег, за эту переработку почти не доплачивали. Он обратился в профсоюз, решив, что через него достучаться до федерального руководства проще. «Я пошел к профсоюзу с вопросом: «Как же так могло получиться, что у нас уменьшилась зарплата?» В ответ услышал обещание, что к окладу будет прибавляться большая премия, но ее так и не случилось», – говорит почтальон.

Депутатский прием

Обещанной прибавки от профсоюза Тимофеев не дождался и пошел за помощью к депутату Госдумы Владимиру Катеневу, посчитав, что предвыборная программа единоросса: «Социальная направленность экономики – основа благополучия граждан», обещанная в его предвыборной программе, – как раз про почтальонов. Вот частичная расшифровка их разговора:

Почтальон: – Моя средняя зарплата 14 тысяч рублей, коммунальная плата – 6 тысяч. Если так смотреть, то кушать я должен не каждый день.

Депутат: – На днях я встречался с директором «Почты России» по Петербургу и Ленинградской области Виталием Дырдасовым, и он, если я не ошибаюсь, показал презентацию, где говорилось, что средняя зарплата почтальона – 30 тысяч рублей. Я еще помню, что в презентации говорилось, что «Почта России» – второй работодатель в стране. Более 300 тысяч человек в ней работают. 13 – 14 тысяч – на Северо-Западе.

Почтальон: – В Москве почтальоны получают 24 тысячи рублей.

Депутат: – Сделайте мне запрос, я ж не знаю, может, 14 тысяч – это еще и много, если вы по 2 часа в день работаете.

Почтальон: – У меня полный рабочий день.

Депутат: – Я не очень понимаю, почему вы так цените свой труд? Почта – единственное место, где можно работать?

Почтальон: – Вы считаете, что почтальон – это ненужная специальность?

Депутат: – Когда человек устраивается на работу, ему сообщают об условиях труда, если они устраивают обе стороны, то подписывается договор, а потом стороны должны его соблюдать.

Почтальон: – Но когда я устраивался, моя зарплата была больше.

«Они делают вид, что платят нам, мы делаем вид, что работаем»

Отчаявшись решить проблему путем переговоров, Трофимов перешел к активным действиям. Он заказал штамп с надписью: «Они делают вид, что платят нам, мы делаем вид, что работаем. Бедный почтальон». Этой печатью Трофимов принялся отмечать бланки почтовых извещений, на которых с обратной стороны было свободное место. По его утверждению, это делалось, в том числе, и ради общей пользы — жители обращали на извещения внимания и не выкидывали по случайности вместе с рекламой из почтового ящика.

Фото: кадр из видео/YouTube/Радио Свобода

«А слова эти – из моего советского детства. Мне кажется, что, когда получатель видит эту фразу, то понимает, что у человека маленькая зарплата и от него нельзя много требовать», – говорит Трофимов. Таким образом он пометил десятки извещений и никакой реакции не получил — на почтальона никто не обращал внимания.

Невольно помогли исправить ситуацию активисты движения «Весна», оператор одного оппозиционного СМИ и продюсер федерального телеканала.

Видео: YouTube/Радио Свобода

В январе Трофимов посетил акцию движения «Весна» – оппозиционеры на Главпочтамте пытались отправить документы в Центризбирком, чтобы зарегистрировать шуточного кандидата в президенты – желтую резиновую утку, и решил воспользоваться случаем. Наблюдая за процессом, Трофимов пометил своим штампом бумаги, сообщавшие о вакансиях на Главпочтамте. Корреспондент «Радио Свобода» заснял этот оттиск и включил кадр в сюжет об акции. Спустя два дня на видео обратили внимание продюсеры ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия». Фрагмент репортажа включили при обсуждении того, как американская пропаганда одурманивает российскую молодежь. На него и обратили внимание московские администраторы «Почты». И вот долгожданная реакция – в почтовое трофимовское отделение на Королева пришли с проверкой. Итог — увольнение.

Недовложил

Причиной изгнания из почтовых рядов формально стали три дисциплинарных взыскания. Первое Трофимов получил по итогам проверки. С каждой претензией почтальон не согласен. Не доставленные извещения? Простите, но они адресованы самому отделению почты. Из 292 адресатов посылки на дом получили только трое? Новогодние праздники, товарищи проверяющие.

К еще двум взысканиям привела жалоба пенсионера с Ольховой улицы, который 28 декабря не получил свои «Санкт-Петербургские ведомости». Претензия была в системности. «В течение года неоднократно происходило недовложение газеты в почтовый ящик, что представляло возможность выемки ее посторонним лицом. По этому поводу я трижды обращался в отдел доставки», – говорится в письменном заявлении. В довершение к этому 23 декабря пенсионер обнаружил мелкий пакет не в почтовом ящике, а на нем.

Обратно на почту за 16 тысяч

Увольнение Трофимов оспаривает в Приморском районном суде. В феврале подан иск с требованием восстановить в должности с окладом 16 тысяч и компенсировать моральный вред в размере 10 тысяч. Иск отправлен «Почтой России», представлять интересы Трофимова вызвалось движение «Открытая Россия».

Защитники Трофимова будут доказывать, что пенсионер с Ольховой улицы написал кляузу не по собственной инициативе. Будто бы его на это надоумила оператор Ивкина, с которой у почтальонов отношения не сложились. На нее жаловались начальству, называли «диктатором», один раз даже написали в полицию о «нападении с ножницами».

«Мы настаиваем, чтобы данный гражданин, написавший жалобу, явился в суд в качестве свидетеля и подтвердил или опроверг факт своего недовольства из-за мятой и не засунутой в ящик газеты. По словам Трофимова, такого быть не могло, корреспонденцию он разносил качественно. Факт штамповки извещений мы не оспариваем, но формально оснований у «Почты» уволить за это нет, так как работа с извещениями не была прописана в трудовом договоре почтальона», – говорит юрист правозащиты "Открытой России" Анастасия Буракова. По ее словам, перед увольнением сотруднику почты предложили подписать дополнительное соглашение, в котором была прописана такая функция, но он отказался. «Даже если суд отменит два предыдущих взыскания и откажет нам в части иска по штамповке извещений, то останется всего одного дисциплинарное взыскание, которое не предполагает увольнения», – заключает она.

«Мы писали и Путину, и Жириновскому, и нас не наказали»

Профсоюзный лидер Петроградского почтамта Елена Солдатова считает иначе: Трофимова уволили за плохую работу, а за повышение зарплаты и не только он боролся. Она пояснила, что федеральное учреждение «Почта России» много лет живет по федеральным нормам уровня жизни. Согласно ним, минимальный размер оплаты труда в 2018 году должен быть не менее 9,4 тысячи рублей (7,5 тысяч — в 2017 году). В Петербурге это же значение почти в два раза больше – 17 тысяч рублей (16 тысяч — в 2017 году). Поэтому и заработные платы такие, будто почтальоны не в большом городе живут, а в деревушке. Увольнение Трофимова профсоюзного лидера не удивляет. Говорит – плохо работал: «Он нарушил правила доставки, на него была жалоба, потом изготовил штамп с логотипом и призывал к тому, что почтальон бедный. А потом еще в твиттере под изображением Печкина собирал деньги, подписав заявление о помощи бедным почтальонам моим именем», – перечисляет Солдатова претензии к Трофимову. По ее словам, расторжение с ним договора никак не связано с его борьбой, ведь они-то, профсоюзники, тоже борются: «Вот он говорит, что поднимал вопросы заработной платы. А мы ведь этот вопрос поднимаем постоянно. Просим присоединиться к региональному соглашению о минимальном размере оплаты труда. Писали и Путину, и Жириновскому, и – ничего, все работают, никто никого не наказал».

В пресс-службе регионального филиала «Почты России» отказались от комментариев, пока не ознакомятся с исковыми претензиями. Остались без ответа и вопросы «Фонтанки» о размере средней заработной платы и документах, регламентирующих глубину вложения корреспонденции в почтовые ящики.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»