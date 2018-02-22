"2 берега" разыгрывает телевизор

Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма.

Выиграть его очень просто. Стать участником акции можно, сделав заказ на сумму от одной тысячи через официальное мобильное приложение от «2 Берега» или на сайте службы доставки. Пароль и регистрация не нужны.

Дважды в неделю (каждый вторник и пятницу) в 19:20 ведущий радиостанции «Европа плюс» объявляет результаты розыгрыша в прямом эфире. Шоу можно не только послушать, но и посмотреть онлайн на сайте радиостанции и убедиться в том, что в розыгрыше участвуют реальные покупатели.

Каждый вторник генератор случайных чисел выбирает победителя из числа покупателей сделавших заказ с пятницы по понедельник недели, предшествующей розыгрышу. В пятницу участвуют заказы покупателей, сделанные со вторника по четверг текущей недели. Акция продлится до 30 марта и за это время будет разыграно 17 Full HD телевизоров LG модели 43LJ510V.

Первый приз достался Светлане с номером заказа 235842, о чем ей сообщил диджей радиостанции «Европа плюс», позвонив в прямом эфире девушке. Победителям не придется ехать за подарком – подарок приедет ко всем победителям сам. Второй телевизор уже добрался до квартиры Галины. Думаем, ее трое детей оценили полезное приобретение, просмотрев за выходные уйму мультсериалов. Их довольные лица размещены в «галерее славы» сайта «2 Берега» в сети Интернет. На данный момент счастливчиков, получивших телевизоры, уже шестеро, и скоро их будет еще больше. Завтра, 23 февраля, в прямом эфире радиостанции «Европа Плюс» будут объявлены новые победители.

Хороший повод заказать еду у победителя в категории "Лучшая доставка" по итогам премии журнала «Собака.ru» «Что где есть в Петербурге» 2017 года. Подробности акции и имена победителей ищите на сайте https://spb.2-berega.ru/.

Организатор акции является ООО «Брэнд Мастер», 199106, Санкт-Петербург, 24-я линия В.О, д. 25, корпус 2, лит. А, пом. 42, ОГРН 1167847281800, ИНН 7801312565 (далее – «Организатор»). Сроки проведения акции: «01» февраля 2018 г. – «30» марта 2018 г. Призовой фонд формируется за счет собственных средств организатора акции до начала ее проведения и включает: телевизоры LG 43LJ510V в количестве 17 штук. Подробнее об организаторе, сроках и условиях проведения акции можно ознакомиться на сайте https://spb.2-berega.ru/.