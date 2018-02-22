Американский посол о США и России: Между нами уже сложились дружеские отношения
Посол США в России Джон Хантсман 21 февраля в твиттере посольства провел блиц, ответив пользователям социальных сетей.
На вопрос «Когда США и Россия станут настоящими друзьями?» дипломат ответил, что это уже произошло: «Я думаю, между нами уже сложились дружеские отношения. И чем больше мы будем находить решений общих проблем и встречаться за столом переговоров, тем крепче будет наша дружба!».
Предположение, что США и Россия враги, дипломат счел «примитивным стереотипом».
По мнению Джона Хантсмана, Россию и США сближают «семейные ценности, стремление дать молодому поколению лучшее будущее».
Справка:
Заверения дипломата о дружбе сделано через несколько дней после анонсирования Госдепом новых санкций против россиян.А 30 января министерство финансов США обнародовало так называемый «Кремлевский доклад». Это список высокопоставленных чиновников и олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину. В него попали 210 человек, среди которых почти весь состав правительства, а также 96 представителей крупного бизнеса с состоянием свыше 1 миллиарда долларов. В Минфине США заявили, что за публикацией списка последуют и конкретные санкции для некоторых его фигурантов. Однако никакой конкретики не появилось до сих пор.