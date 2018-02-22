Американский посол о США и России: Между нами уже сложились дружеские отношения

Посол США в России Джон Хантсман 21 февраля в твиттере посольства провел блиц, ответив пользователям социальных сетей.

На вопрос «Когда США и Россия станут настоящими друзьями?» дипломат ответил, что это уже произошло: «Я думаю, между нами уже сложились дружеские отношения. И чем больше мы будем находить решений общих проблем и встречаться за столом переговоров, тем крепче будет наша дружба!».

Предположение, что США и Россия враги, дипломат счел «примитивным стереотипом».

По мнению Джона Хантсмана, Россию и США сближают «семейные ценности, стремление дать молодому поколению лучшее будущее».

Фото: скриншот/Twitter.com