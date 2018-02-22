Королями Госзаказа в РФ по версии Forbes стали Ротенберги и компании, близкие Якунину

Журнал Forbes составил рейтинг королей госзаказа – крупнейших в России подрядчиков, работающих с государственными проектами. В него ожидаемо вошли Аркадий и Игорь Ротенберги, а также бизнесмены из окружения бывшего главы РЖД Владимира Якунина, близкие к железнодорожникам.

Первое место в рейтинге, опубликованном 22 февраля, делят сразу трое: Алексей Крапивин, сын бывшего советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина, а также Валерий Маркелов и Борис Ушерович (последние были партнерами его отца). Крапивин, Маркелов и Ушерович заработали, по подсчетам журнала, 218,2 млрд рублей на строительстве, реконструкции и ремонте железнодорожной инфраструктуры.

На втором месте в рейтинге расположился бизнесмен Дмитрий Пумпянский из «Трубной металлургической компании» и группы «Синара». У него госзаказов на 173,5 млрд рублей. Пумпянский поставляет трубы для Роснефти и также получил контракты с РЖД. На третьем месте Аркадий Ротенберг с заказами через господряды «Газпрома» – 88,1 млрд рублей.

В целом ТОП-20 «королей», по сравнению с прошлогодним, обновился наполовину. Но возможно, как замечают в редакции Forbes, он станет последним. В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил государственным заказчикам ограничиваться публикацией данных о самом подряде, способе закупки и ее цене, но данные о победителях не раскрывать.