Новейшие истребители Су-57 прибыли в Сирию для испытаний

Перспективные авиационные комплексы фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 находятся на авиабазе Хмеймим, они проходят испытания систем вооружения.

Источники на одном из оборонных предприятий и в органах военного управления подтвердили «Коммерсанту» 22 февраля, что новейшие российские истребители 5-го поколения Су-57 накануне были передислоцированы на авиабазу Хмеймим в Латакии «в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения».

Точное количество боевых машин источники издания не назвали, но ранее в Сети появилась съемка двух ПАК ФА Су-57, замеченных в сирийском небе.

Как заметил собеседник газеты, первый этап государственных испытаний завершен, второй этап должен быть завершен в 2019 году. После завершения испытаний планируется заключение контракта между Минобороны и корпорацией «Сухой» на 12 самолетов Су-57.