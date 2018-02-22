Полиция «приняла» Навального после стоматолога
Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве 22 февраля. Об этом политик сообщил в twitter.
«Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии – здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — прокомментировал глава Фонда борьбы с коррупцией.
Причина интереса стражей порядка пока не известна.
В течение последнего получаса задержали и главу штаба Навального Леонида Волкова. Ему полиция не дала вылететь из Шереметьево, откуда он планировал отправиться в Башкирию.
Напомним, последнее расследование ФБК, которое вышло 8 февраля, рассказало о вице-премьере российского правительства Сергее Приходько и его отдыхе на яхте Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки. По утверждению Навального, миллиардер оплатил отдых чиновника, что является взяткой.
Справка:
Ранее Алексея Навального вызывали в Следственный комитет на допрос. Ему продемонстрировали кадры с задержанием на акции «Забастовка избирателей» и показали рапорт, в котором говорится, что политик якобы ногой ударил полицейского при задержании.
«Забастовка избирателей», организованная Фондом борьбы с коррупцией, прошла в городах России 28 января. Поводом для нее стал отказ Центризбиркома зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты РФ – из-за непогашенной судимости. Практически везде, кроме Москвы и Петербурга, власти согласовали акции.
Во время марша оппозиции в Москве к Алексею Навальному подошли сотрудники полиции, вытащили его из толпы и отправили в автозак. Позже политика отпустили под обязательство о явке — без составления протокола.