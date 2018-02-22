Полиция «приняла» Навального после стоматолога

Оппозиционер Алексей Навальный задержан в Москве 22 февраля. Об этом политик сообщил в twitter.

«Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии – здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — прокомментировал глава Фонда борьбы с коррупцией.

Причина интереса стражей порядка пока не известна.

В течение последнего получаса задержали и главу штаба Навального Леонида Волкова. Ему полиция не дала вылететь из Шереметьево, откуда он планировал отправиться в Башкирию.

Напомним, последнее расследование ФБК, которое вышло 8 февраля, рассказало о вице-премьере российского правительства Сергее Приходько и его отдыхе на яхте Олега Дерипаски в компании Насти Рыбки. По утверждению Навального, миллиардер оплатил отдых чиновника, что является взяткой.