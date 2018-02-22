Водитель неисправного грузовика нарушил ПДД и таранил маршрутку в Петербурге

Авария произошла около полудня 22 февраля на севере Петербурга. Маршрутный автобус остановился на пересечении Выборгского шоссе и улицы Шишкина, когда неожиданно возник удар сзади. В микроавтобус приехал грузовик, водитель которого не обратил внимания на техническую неисправность.

Помимо прочего, шофер разогнался и не соблюдал дистанцию. Травмы, к счастью легкие, получили пассажирки маршрутки. А грузовик задержан.

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