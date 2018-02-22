Эксперт: Из-за новых законов строительство жилья в Ленобласти сократится в два раза

Ужесточение строительных норм и грядущая отмена долевого строительства не позволяют застройщикам прогнозировать будущее на 5-7 лет вперед и запускать крупные проекты. Из-за этого более 50% жилья с разрешением на строительство в Ленобласти в ближайшие 3 года так и останется на бумаге, рассказал Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь», на конференции «Девелопмент в Ленинградской области».

Правительство Ленобласти прогнозирует рост ввода новых домов. Исходя из выданных разрешений на строительство, в этом году в регионе должны сдать 2,5 млн кв. м жилья, в 2019 году — 2,9 млн «квадратов», а в 2020 году — 3,2 млн.

В реальности большинство из заявленных проектов не строится. «Я прогнозирую, что из тех объектов, где получено разрешение на строительство, реально будут построены менее 50%, как минимум, в ближайшие три года», – говорит Арсений Васильев.

Застройщики оказались в ситуации неопределенности. Федеральное правительство заявило о планах отменить долевое строительство, но новые механизмы финансирования стройки до сих пор не продуманы. Вдобавок с этого года Ленобласть начала сокращать стоимость выкупа социальных объектов.

«Мы не можем предположить, что будет дальше в строительной отрасли и поэтому перестали планировать работу на 5 или 7 лет вперед, – приводит пример своей компании Арсений Васильев. – Сейчас горизонт планирования – это 3 года, как раз то время, в течение которого мы занимаемся нашими действующими стройками и выполняем обязательства перед дольщиками. После мы будем понимать, что будет с отраслью, и действовать исходя из обстановки». Сейчас в портфеле застройщика 3 проекта площадью 200 тыс. кв. м, земельный банк – на 713 тыс. кв. м.

По словам Васильева, горизонт планирования и запуск новых проектов вынужденно сокращают все игроки рынка. Через 3 года рынок должен подойти к отмене долевого строительства и станет понятно, с чем еще столкнутся застройщики.