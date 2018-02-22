Юная фигуристка первой в РФ сделала чистый четверной прыжок на стартах

Впечатляющее для женского фигурного катания достижение покорилось 13-летней российской фигуристке Александре Трусовой.

Как сообщает sportbox.ru, спортсменка исполнила в финале Кубка России в Великом Новгороде чистый четверной сальхов. Следом Трусова попыталась сделать четверной тулуп, но допустила ошибку, и судьи не зачли этот элемент.

Тем не менее она стала первой в истории отечественного женского фигурного катания, кому удалось на официальных стартах успешно исполнить прыжок в четыре оборота. Более того, на сегодняшний день Трусова единственная в мире действующая фигуристка, кому это удалось сделать.

Отметим, что девушка тренируется у Этери Тутберидзе, чьи две воспитанницы — Евгения Медведева и Алина Загитова – сейчас в Пхенчхане борются друг с другом за золото Олимпиады. Еще она подопечная Тутберидзе – Юлия Липницкая на Олимпиаде в Сочи в 2014 году завоевала золото в командных соревнованиях.

Добавим, что впервые в истории четверной прыжок прыгнула японская фигуристка Мики Андо в Финале юниорской серии Гран-при сезона-2002/03.