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22.02.2018 13:05

В России задумались о платных полосах на дорогах

 

Четыре года потребовались российским чиновникам, чтобы вернуться к вопросу о платных полосах на отечественных дорогах. Как стало известно 18 февраля, глава Министерства транспорта Максим Соколов заявил, что эксперты обсуждают идею подобного нововведения.

Обсуждение ведется не первый раз. В 2014-м идея прозвучала впервые. Тогда Росавтодор упирал на опыт Израиля, где в столичный аэропорт можно добраться по 17-километровой платной выделенке. В час пик за дорого. Однако в тот момент ни дороги, ни автомобилисты не были готовы к новшеству. С появлением в стране платных трасс идея становится проще для реализации.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга»


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