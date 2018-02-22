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22.02.2018 13:52

Не муравейник: новостройки, где соседей знают по имени

Представьте человека, который все время судится с ТСЖ. Воюет за чистоту в парадной и во дворе, за тишину и энергосберегающие лампы. Он неравнодушный, упорный, и ему всегда есть за что и с кем воевать в нашем несовершенном мире.
Не муравейник: новостройки, где соседей знают по имени
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Мы нашли место вблизи Петербурга, где такого пробивного человека устроило – ну, практически – все.

Снег и солнце. С Петербургского шоссе окраины города видятся нескончаемой серой стеной.

Двери одной из парадных открываются, и на улицу выходит мужчина средних лет с огромной лопатой для чистки снега. Это не дворник, а житель Юрий. С супругой и ребёнком живет в этом доме почти год. После десяти лет «скитания по съемным квартирам» семья решила перебраться подальше от городской пыли и превратить свой новый дом в идеальный микромирок. Дизайн квартиры – от кухонного гарнитура до кафельной плитки – взяла на себя жена Юрия, за ним закрепились все бумажные дела и коммуникация с соседями.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Или лифт. Для некоторых семей в нашем доме лифт необходим. Вот наши соседи: муж много работает и дома появляется редко, а супруга, когда дом заселяли, была в положении. Поднимать детей ежедневно на четвертый этаж – сами понимаете – занятие не легкое, – отставив лопату, Юрий говорит с таким сопереживанием, будто история произошла с ним самим только что. – Начались собрания жильцов, зачем-то поставили на голосование, нужно ли запускать лифт. А народ особо заинтересован не был. На этом ТСЖ разводило руками, мол, если жильцам не нужно, мы ничего сделать не можем. Но я то плачу немаленькие деньги и хочу, чтобы всё было на должном уровне!

У Юрия есть очень чёткое представление о том, что такое должный уровень. Во-первых, расположение. Мужчина наотрез отказывается перевозить свою семью в город.

– Здесь много зелени и совершенно другой воздух, со временем появится много парков и зон отдыха, – рассуждает отец семейства.

Во-вторых, важна работа застройщика.

– Когда агент предложил нам этот квартал, я категорически отказался, даже ехать сюда не хотел. Потом узнал, кто застройщик, и пересмотрел отношение. Эта компания в Пушкине много домов построила и имеет хорошую репутацию. Еще один большой плюс квартиры – полы. Они с подогревом и служат альтернативой привычным батареям, которые съедают пространство и вообще портят общую картину, – объясняет свой выбор Юрий.

В-третьих, дом должного уровня подразумевает перспективность района.

– Вокруг строятся и детские образовательные учреждения, и магазины, в перспективе даже возведение копии Ледового Дворца и обустройство теннисных кортов. Для этого уже найдены подходящие компании и заключены договоры о сотрудничестве.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

К своему дому Юрий относится с трепетом. Для него это не просто место, где можно скинуть вещи и переночевать. В квартире важны уют, спокойствие и хорошие люди рядом – скромные, но редкие качества для городского жилья. За них мужчина готов биться.

– Мы уже успели со всеми перезнакомиться, – рассказывает он о своих соседях. – С кем-то подружились и даже отмечали вместе праздники.

И вдруг улыбается.

-  Захотим на моря – у нас аэропорт в пяти минутах от дома! – Юрий оглядывается и указывает рукой в сторону Пулково. – Как ни крути, мне здесь нравится. Хотя ремонт в своем жилье первый раз делали – решили, что абсолютно всё должно быть новым! – замечаю, как мой собеседник крутит в ладони старый смятый в комочек чек. – Потратились так, что можно было бы целый дом на эти деньги построить!

 Юрий смеется и машинально кладет комочек себе в карман, до ближайшей урны.

 

Дарья Семеина

Продолжение следует

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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