«Фонтанка» собирает фото офисных поздравлений с 23 Февраля

В канун Дня защитника Отечества в офисах Петербурга красивая часть коллектива традиционно удивляет сильную – примеряет костюмы, придумывает сюрпризы и конкурсы.

Если у вас в офисе подошли к празднику не для галочки и если вам хочется похвалиться на весь Петербург тем, как прошёл праздник именно в вашей компании, – «Фонтанка» предоставит такую возможность. Редакция начинает собирать самую полную подборку офисных поздравлений Северной столицы.

Присылайте фотографии на наш традиционный конкурсный ящик elka@fontanka.ru или в наших группах в соцсетях: Facebook и "ВКонтакте"

Последний срок приёма фото: до 18:00, 22 февраля. Лучшие снимки увидит весь город!